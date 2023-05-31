20 лет со дня открытия восстановленной Янтарной комнаты

31 мая 2003 года в Екатерининском дворце Царского села была открыта восстановленная Янтарная комната. Уникальный шедевр искусства XVIII века был похищен нацистами, а затем исчез в годы Великой Отечественной войны. Работы по воссозданию Янтарной комнаты начались ещё в советское время и продолжались около 20 лет. Восстановленная комната, по словам экспертов, ничем не уступает оригиналу.

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Создание Янтарной комнаты началось на рубеже XVII и XVIII веков по проекту архитектора Иоганна Фридриха Нильссона Эозандера для супруги короля Пруссии Фридриха I Софии-Шарлотты. Однако королева умерла до завершения работ.

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Новый прусский король Фридрих-Вильгельм me вмонтировал янтарные панели в один из кабинетов Берлинского королевского замка. В 1716 году он подарил Янтарный кабинет царю Петру me в честь заключения союза между Россией и Пруссией. Информация об использовании кабинета самим Петром отсутствует.

Дочь Петра императрица Елизавета решила устроить Янтарную комнату в Зимнем дворце. За проект отвечал архитектор Бартоломео Растрелли. Комнату несколько раз переносили, а затем Елизавета распорядилась собрать её в Большом Царскосельском дворце. Там она была расширена и дополнена новыми элементами.

Свой окончательный вид Янтарная комната обрела в 1770 году при императрице Екатерине II. Только на доработку комнаты по приказу Екатерины ушло 450 кг янтаря. Янтарный убор занимал три стены. Дополняли убранство комнаты комоды работы русских мастеров и китайский фарфор.

«Глаз, непривычный видеть янтарь в таком количестве, захвачен и ослеплён богатством и теплотой тонов, которые пробегают всю гамму жёлтого, от пылающего топаза до светло-лимонного», — описывал Янтарную комнату французский литератор и путешественник Теофиль Готье.

Из-за перепадов температуры янтарь разрушался. Комнату неоднократно реставрировали во времена Российской империи и СССР. Масштабная реставрация шедевра была назначена на 1941 год, но она не состоялась из-за начала Великой Отечественной войны.

Из-за хрупкости материалов быстро эвакуировать Янтарную комнату советским властям не удалось. Когда немцы подошли к Ленинграду, они разобрали шедевр и отправили его в Кёнигсберг (современный Калининград). Комната была собрана в одном из залов Кёнигсбергского замка.

В 1944 году гитлеровцы снова разобрали Янтарную комнату и упаковали в ящики. Её дальнейшая судьба неизвестна. Высказывались версии о перевозке шедевра в один из нацистских тайников, переправке комнаты в США или её уничтожении в результате пожара, но ни одна из них официально не подтверждена.

В 1979 году Совмин РСФСР принял решение о воссоздании комнаты. Работы начались в 1983-м и продолжались с перерывами около 20 лет.

31 мая 2003-го, в год 300-летия Санкт-Петербурга, состоялось торжественное открытие восстановленной Янтарной комнаты. В церемонии участвовал президент РФ Владимир Путин.