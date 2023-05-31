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Девушка потеряла сознание во время гонки за сыром

В Великобритании впервые после пандемии COVID-19 прошло опасное и странное мероприятие — Куперсхиллская сырная гонка. В период до пандемии, этот турнир проводили ежегодно: воодушевленные энтузиасты приезжают в графство Глостер, чтобы пробежаться за сырной головой с холма Купера.

Девушка потеряла сознание во время гонки за сыром
© Вечерняя Москва

В этом году победителем турнира стала 19-летняя уроженка Канады Делани Ирвинг. Наградой ей стала головка сыра весом в три килограмма. Но о своей победе девушка узнала, когда очнулась в медицинской палатке — во время забега со 180-метрового холма Делани упала, ударилась головой и потеряла сознание.

"Я помню, как бежала, потом ударилась головой, а потом очнулась в палатке", — сказала она.

В ходе интервью девушка призналась, что чувствует себя превосходно и осознает свою победу, пишет The Guardian.

А в Москве недавно стартовал гастрономический фестиваль «Рыбная неделя». До 4 июня на площадках можно отведать лучшие морепродукты от поставщиков со всей страны. О том, какую рыбу можно найти на фестивале, а также площадки проведения — в материале «Вечерней Москвы».

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