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Закончившийся бензин сделал мужчину богатым

Житель США сорвал джекпот в лотерею благодаря тому, что в его автомобиле закончилось топливо. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Закончившийся бензин сделал мужчину богатым
© Lenta.ru

Майкл Шлеммер из города Корбин, штат Кентукки, едва добрался до магазина Convenient Food Mart, так как в его машине закончилось топливо.

«У меня было 40 долларов (3,1 тысячи рублей). Я купил бензина на 20 долларов (1,5 тысячи рублей) и лотерейный билет», — рассказал он.

Участие в розыгрыше обошлось в оставшиеся 20 долларов.

Американец стер защитный слой и понял, что вынужденная остановка сделала его богатым человеком.

«Я показал билет девушкам, которые его продали, и они чуть не потеряли сознание. Владельцы магазина тоже были там, и они оба улыбнулись», — сообщил мужчина.

Оказалось, что Шлеммер стал обладателем главного приза розыгрыша и разбогател на миллион долларов (79,9 миллиона рублей). Мужчина решил потратить часть выигрыша на покупку нового автомобиля, а остаток положить на сберегательный счет.

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