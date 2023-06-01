Какие православные праздники отмечают в июне 2023 года
Помимо Дня Святой Троицы и дня памяти благоверного великого князя Дмитрия Донского, православные христиане отмечают в июне еще несколько духовных праздников. А с середины месяца начинается Апостольский пост.
«Лента.ру» выяснила, какие важные для православной церкви события приходятся на июнь 2023 года, в чем их суть и какие правила нужно соблюдать во время Апостольского поста.
Какие православные праздники отмечаются в июне 2023 года?
С 1 по 30 июня православная церковь отмечает важные духовные события. Один из самых почитаемых праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятница. Также в июне начинается пост, который предшествует дню памяти апостолов Петра и Павла. В целом каждый день первого летнего месяца отмечен значимым для православных верующих духовным событием.
Православные праздники в 2023 году:
- 1 июня День памяти благоверного князя Дмитрия Донского
- 3 июня Троицкая суббота, День Владимирской иконы Божией Матери
- 4 июня День Святой Троицы (Пятидесятница)
- 5 июня День Святого Духа
- 6 июня День памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе
- 7 июня Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
- 9 июня День памяти праведного Иоанна Русского, исповедника
- 11 июня День памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского
- 12 июня Первый день Апостольского поста
- 14 июня День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского
- 15 июня День памяти святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского
- 18 июня День памяти Киевского блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца
- 22 июня День памяти преподобного Кирилла Белозерского, игумена
- 28 июня День памяти святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца
Главные православные праздники в июне 2023 года
Самые крупные православные праздники приходятся на начало месяца, с 1 по 5 июня. В эти даты отмечают Троицкую субботу, День Святой Троицы (Пятидесятницу), Духов день и ряд других значимых событий.
День памяти благоверного князя Дмитрия Донского
День благоверного великого князя Дмитрия Донского отмечается в первый день лета. Дмитрий Донской, князь Московский, великий князь Владимирский и князь Новгородский, известен как освободитель русских земель от татаро-монгольского ига. Прозвище Донской святой князь получил после битвы на Куликовом поле.
1 июня также празднуют день памяти священномучеников Патрикия Прусского и с ним трех пресвитеров — около 100 года нашей эры их казнили отсечением головы за проповедование учения Христа.
Кроме того, 1 июня — день памяти преподобной Евфросинии Московской, благоверного князя Иоанна Угличского, преподобного Сергия Шухтомского.
На следующий день, 2 июня, наступает последний день попразднества Вознесения Христа. Сам праздник Вознесения отмечается на 40-й день после Пасхи, в 2023 году он пришелся на 25 мая. Как любая значимая дата, Вознесение празднуется несколько дней.
Троицкая суббота
Троицкая родительская суббота — это праздник, который предшествует Святой Троице. Родительскими обобщенно называют дни особого поминовения усопших.
В 2023 году Троицкая суббота приходится на 3 июня — в этот день православные посещают храмы и могилы родственников, молятся за усопших близких. Также в родительскую субботу можно заказать Сорокоуст на имя покойного родственника.
3 июня отмечается Троицкая суббота в 2023 году
Кроме того, 3 июня отмечается День Владимирской иконы Божией Матери — самого раннего образа Девы Марии в русской иконописи, дошедшего до наших дней. Праздник установили в честь спасения Москвы от нашествия татар в 1521 году. Считается, что именно перед этой иконой москвичи молились об избавлении города от захватчиков.
Также на 3 июня приходится День памяти равноапостольных Константина Великого и Елены, преподобного Кассиана Грека и собора Карельских святых.
День Святой Троицы — Пятидесятница
День Святой Троицы — Пятидесятница отмечается в 2023 году 4 июня. Это один из важнейших христианских праздников, который символизирует объединение Бога Отца, Сына и Святого Духа.
Пятидесятницей Троица называется потому, что всегда отмечается на 50-й день после Пасхи. Это переходящий двунадесятый праздник, его дата всегда зависит от Пасхи.
Пятидесятницей Троица называется потому, что всегда отмечается на 50-й день после Пасхи
День Святой Троицы (Пятидесятница) — великий православный праздник, с которым связано множество традиций. Например, на Руси было принято на Троицу заготавливать березовые веники для бани. Считалось, что к этому времени ветки березы достаточно окрепли, а листья еще не слишком жесткие. И это не единственное поверье, связанное с Троицей.
- Храмы на Троицу традиционно украшаются зеленью — свежескошенной травой, весенними цветами и ветвями деревьев. Также принято связать в церкви ветки березы, чтобы поставить их дома у икон.
- На Троицу накрывают стол и приглашают гостей. Это не постный день, поэтому хозяева могут не ограничивать себя в угощениях.
- Раньше в деревнях на Троицу водили хороводы и устраивали народные гулянья. В некоторых регионах эта традиция жива до сих пор.
- На Руси в день Святой Троицы было принято свататься. Чтобы семейная жизнь была счастливой, молодые сватались на Троицу, а женились в середине осени, когда отмечается Покров Пресвятой Богородицы.
- Перед Троицей делают генеральную уборку. В день праздника работу по дому делать нельзя — никакой стирки, уборки или шитья.
Помимо Троицы, 4 июня отмечаются День памяти мученика Василиска, мученика Иоанна, князя Сербского, и новгородского чудотворца праведного Иакова Боровичского.
День Святого Духа
День Святого Духа, или Духов понедельник в 2023 году отмечается 5 июня. Это праздник связан с сошествием на землю Святого Духа, о котором говорил, согласно Евангелию, Иисус.
Считается, что именно в этот день начинается лето. При этом Духов понедельник имеет и языческие корни — в старину верили, что в этот день земля наполняется плодородием, и тревожить ее нельзя. Полевые работы и бытовые хлопоты были под запретом — в Духов день было принято отдыхать. А еще в это время устраивались своего рода пикники — женщины выходили ужинать на природу и раскладывали продукты на земле, чтобы ее накормить.
Считается, что именно в Духов день начинается настоящее лето
Кроме того, в Духов понедельник и всю неделю после не разрешалось купание. На Руси верили, что в это время в водоемах хозяйничают русалки, которые могут утащить человека на дно.
Помимо Дня Святого Духа, 5 июня отмечаются Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, день памяти святителя Михаила Синадского, преподобной Евфросинии, преподобномученика Михаила Савваита, преподобного Паисия Галичского, а также собора Ростово-Ярославских святых.
Почти каждый день в июне отмечен важным для православного мира событием. Например, 6 июня верующие вспоминают блаженную Ксению Петербургскую, 7 июня отмечают Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. На 9 июня приходится день памяти праведного исповедника Иоанна Русского. 18 июня отмечается день памяти святого благоверного князя Федора Ярославича. Кроме того, в июне начинается Апостольский пост, который предшествует Дню памяти Апостолов Петра и Павла.
Когда начинается Апостольский пост?
Апостольский пост в 2023 году начинается 12 июня. Длиться он может от восьми дней до шести недель. Так происходит потому, что начало поста всегда зависит от Пасхи, а вот заканчивается Апостольский пост всегда 12 июля — в праздник апостолов Петра и Павла.
Этот пост был утвержден в честь учеников Иисуса Христа, которые, прежде чем пойти по миру с проповедями, соблюдали ограничения в еде. Однако у Апостольского поста есть и более практичное объяснение: к началу лета в закромах у крестьян были только остатки прошлогоднего урожая, а до нового еще нужно было потрудиться. Поэтому люди постились еще и в целях экономии.
30 дней длится Апостольский пост в 2023 году
В отличие от предшествующего Пасхе Великого поста, Апостольский пост не очень строгий. Считается, что святой Петр и его брат Андрей были рыбаками, поэтому в это время разрешена рыба.
В 2023 году Апостольский пост длится 30 дней. На этот период православная церковь предписывает ряд ограничений.
Что можно и нельзя есть во время Апостольского поста:
- Понедельник Горячая пища без масла — супы, каши, отварной картофель, запеченные или тушеные овощи и фрукты
- Вторник Горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты
- Среда Сухоядение — хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед. Запрещено есть любые обработанные продукты
- Четверг Горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты
- Пятница Сухоядение — хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед. Запрещено есть любые обработанные продукты
- Суббота Горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты
- Воскресенье Горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты
Во время Апостольского поста нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако тем, кто болеет, священник может дать личное благословение питаться в соответствии с рекомендациями врача. Также от ограничений в пище освобождаются беременные и кормящие женщины.
Беременные и кормящие женщины освобождаются от ограничений в пище во время Апостольского поста
Помимо пищевых ограничений, во время поста действует ряд других запретов — духовный пост не менее важен, чем физический.
- жениться, венчаться и проводить громкие торжества;
- употреблять алкоголь и курить;
- брать деньги в долг;
- проявлять негатив к другим людям, допускать греховные мысли;
- смотреть телевизор и проводить много времени в интернете.
В целом во время церковных праздников и поста верующим христианам рекомендуется пребывать в светлых мыслях, обращенных к Богу и святым апостолам. Лучший способ провести праздничный день — уделить время родным и близким, а также оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается.
«Меня три месяца допрашивали в КГБ» Как советский спортсмен выиграл золото Олимпиады, сбежал из СССР и загадочно вернулся
Православные праздники в июне 2023 года. Календарь православных праздников и даты церковного поста
Куда поехать на море летом 2023 года? В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить