Какие православные праздники отмечают в июне 2023 года

Помимо Дня Святой Троицы и дня памяти благоверного великого князя Дмитрия Донского, православные христиане отмечают в июне еще несколько духовных праздников. А с середины месяца начинается Апостольский пост.

© Lenta.ru

«Лента.ру» выяснила, какие важные для православной церкви события приходятся на июнь 2023 года, в чем их суть и какие правила нужно соблюдать во время Апостольского поста.

Видео дня

Какие православные праздники отмечаются в июне 2023 года?

С 1 по 30 июня православная церковь отмечает важные духовные события. Один из самых почитаемых праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятница. Также в июне начинается пост, который предшествует дню памяти апостолов Петра и Павла. В целом каждый день первого летнего месяца отмечен значимым для православных верующих духовным событием.

Lenta.ru

Православные праздники в 2023 году:

1 июня День памяти благоверного князя Дмитрия Донского

3 июня Троицкая суббота, День Владимирской иконы Божией Матери

4 июня День Святой Троицы (Пятидесятница)

5 июня День Святого Духа

6 июня День памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе

7 июня Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

9 июня День памяти праведного Иоанна Русского, исповедника

11 июня День памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского

12 июня Первый день Апостольского поста

14 июня День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского

15 июня День памяти святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского

18 июня День памяти Киевского блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца

22 июня День памяти преподобного Кирилла Белозерского, игумена

28 июня День памяти святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца

Главные православные праздники в июне 2023 года

Самые крупные православные праздники приходятся на начало месяца, с 1 по 5 июня. В эти даты отмечают Троицкую субботу, День Святой Троицы (Пятидесятницу), Духов день и ряд других значимых событий.

День памяти благоверного князя Дмитрия Донского

День благоверного великого князя Дмитрия Донского отмечается в первый день лета. Дмитрий Донской, князь Московский, великий князь Владимирский и князь Новгородский, известен как освободитель русских земель от татаро-монгольского ига. Прозвище Донской святой князь получил после битвы на Куликовом поле.

1 июня также празднуют день памяти священномучеников Патрикия Прусского и с ним трех пресвитеров — около 100 года нашей эры их казнили отсечением головы за проповедование учения Христа.

Кроме того, 1 июня — день памяти преподобной Евфросинии Московской, благоверного князя Иоанна Угличского, преподобного Сергия Шухтомского.

На следующий день, 2 июня, наступает последний день попразднества Вознесения Христа. Сам праздник Вознесения отмечается на 40-й день после Пасхи, в 2023 году он пришелся на 25 мая. Как любая значимая дата, Вознесение празднуется несколько дней.

Lenta.ru

Троицкая суббота

Троицкая родительская суббота — это праздник, который предшествует Святой Троице. Родительскими обобщенно называют дни особого поминовения усопших.

В 2023 году Троицкая суббота приходится на 3 июня — в этот день православные посещают храмы и могилы родственников, молятся за усопших близких. Также в родительскую субботу можно заказать Сорокоуст на имя покойного родственника.

3 июня отмечается Троицкая суббота в 2023 году

Кроме того, 3 июня отмечается День Владимирской иконы Божией Матери — самого раннего образа Девы Марии в русской иконописи, дошедшего до наших дней. Праздник установили в честь спасения Москвы от нашествия татар в 1521 году. Считается, что именно перед этой иконой москвичи молились об избавлении города от захватчиков.

Также на 3 июня приходится День памяти равноапостольных Константина Великого и Елены, преподобного Кассиана Грека и собора Карельских святых.

День Святой Троицы — Пятидесятница

День Святой Троицы — Пятидесятница отмечается в 2023 году 4 июня. Это один из важнейших христианских праздников, который символизирует объединение Бога Отца, Сына и Святого Духа.

Пятидесятницей Троица называется потому, что всегда отмечается на 50-й день после Пасхи. Это переходящий двунадесятый праздник, его дата всегда зависит от Пасхи.

Пятидесятницей Троица называется потому, что всегда отмечается на 50-й день после Пасхи

День Святой Троицы (Пятидесятница) — великий православный праздник, с которым связано множество традиций. Например, на Руси было принято на Троицу заготавливать березовые веники для бани. Считалось, что к этому времени ветки березы достаточно окрепли, а листья еще не слишком жесткие. И это не единственное поверье, связанное с Троицей.

Какие традиции принято соблюдать на Троицу: Храмы на Троицу традиционно украшаются зеленью — свежескошенной травой, весенними цветами и ветвями деревьев. Также принято связать в церкви ветки березы, чтобы поставить их дома у икон.

На Троицу накрывают стол и приглашают гостей. Это не постный день, поэтому хозяева могут не ограничивать себя в угощениях.

Раньше в деревнях на Троицу водили хороводы и устраивали народные гулянья. В некоторых регионах эта традиция жива до сих пор.

На Руси в день Святой Троицы было принято свататься. Чтобы семейная жизнь была счастливой, молодые сватались на Троицу, а женились в середине осени, когда отмечается Покров Пресвятой Богородицы.

Перед Троицей делают генеральную уборку. В день праздника работу по дому делать нельзя — никакой стирки, уборки или шитья.

Помимо Троицы, 4 июня отмечаются День памяти мученика Василиска, мученика Иоанна, князя Сербского, и новгородского чудотворца праведного Иакова Боровичского.

Lenta.ru

День Святого Духа

День Святого Духа, или Духов понедельник в 2023 году отмечается 5 июня. Это праздник связан с сошествием на землю Святого Духа, о котором говорил, согласно Евангелию, Иисус.

Считается, что именно в этот день начинается лето. При этом Духов понедельник имеет и языческие корни — в старину верили, что в этот день земля наполняется плодородием, и тревожить ее нельзя. Полевые работы и бытовые хлопоты были под запретом — в Духов день было принято отдыхать. А еще в это время устраивались своего рода пикники — женщины выходили ужинать на природу и раскладывали продукты на земле, чтобы ее накормить.

Считается, что именно в Духов день начинается настоящее лето

Кроме того, в Духов понедельник и всю неделю после не разрешалось купание. На Руси верили, что в это время в водоемах хозяйничают русалки, которые могут утащить человека на дно.

Помимо Дня Святого Духа, 5 июня отмечаются Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, день памяти святителя Михаила Синадского, преподобной Евфросинии, преподобномученика Михаила Савваита, преподобного Паисия Галичского, а также собора Ростово-Ярославских святых.

Почти каждый день в июне отмечен важным для православного мира событием. Например, 6 июня верующие вспоминают блаженную Ксению Петербургскую, 7 июня отмечают Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. На 9 июня приходится день памяти праведного исповедника Иоанна Русского. 18 июня отмечается день памяти святого благоверного князя Федора Ярославича. Кроме того, в июне начинается Апостольский пост, который предшествует Дню памяти Апостолов Петра и Павла.

Когда начинается Апостольский пост?

Апостольский пост в 2023 году начинается 12 июня. Длиться он может от восьми дней до шести недель. Так происходит потому, что начало поста всегда зависит от Пасхи, а вот заканчивается Апостольский пост всегда 12 июля — в праздник апостолов Петра и Павла.

Этот пост был утвержден в честь учеников Иисуса Христа, которые, прежде чем пойти по миру с проповедями, соблюдали ограничения в еде. Однако у Апостольского поста есть и более практичное объяснение: к началу лета в закромах у крестьян были только остатки прошлогоднего урожая, а до нового еще нужно было потрудиться. Поэтому люди постились еще и в целях экономии.

30 дней длится Апостольский пост в 2023 году

В отличие от предшествующего Пасхе Великого поста, Апостольский пост не очень строгий. Считается, что святой Петр и его брат Андрей были рыбаками, поэтому в это время разрешена рыба.

В 2023 году Апостольский пост длится 30 дней. На этот период православная церковь предписывает ряд ограничений.

Что можно и нельзя есть во время Апостольского поста:

Понедельник Горячая пища без масла — супы, каши, отварной картофель, запеченные или тушеные овощи и фрукты

Горячая пища без масла — супы, каши, отварной картофель, запеченные или тушеные овощи и фрукты Вторник Горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты

Горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты Среда Сухоядение — хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед. Запрещено есть любые обработанные продукты

Сухоядение — хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед. Запрещено есть любые обработанные продукты Четверг Горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты

Горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты Пятница Сухоядение — хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед. Запрещено есть любые обработанные продукты

Сухоядение — хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед. Запрещено есть любые обработанные продукты Суббота Горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты

Горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты Воскресенье Горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты

Lenta.ru

Во время Апостольского поста нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако тем, кто болеет, священник может дать личное благословение питаться в соответствии с рекомендациями врача. Также от ограничений в пище освобождаются беременные и кормящие женщины.

Беременные и кормящие женщины освобождаются от ограничений в пище во время Апостольского поста

Помимо пищевых ограничений, во время поста действует ряд других запретов — духовный пост не менее важен, чем физический.

Что нельзя делать во время Апостольского поста: жениться, венчаться и проводить громкие торжества;

употреблять алкоголь и курить;

брать деньги в долг;

проявлять негатив к другим людям, допускать греховные мысли;

смотреть телевизор и проводить много времени в интернете.