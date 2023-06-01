Опыт воспитания подрастающего поколения на Руси

Первая заповедь

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По мнению Иоанна Златоуста, первая заповедь звучала так: "да любиши отца своего и матерь, да благо ти будет и долголетен будеши на земли". Только почтительный по отношению к родителям ребенок "очистит грехи свои и от Бога прославится"1. Дети должны были быть послушными и покоряться воле родителей: "Чада послушайте родителий своих, то бо есть благоугодно Богови"2. Ну и, конечно же, от детей требовалось помогать родителям, поддерживать их в старости и болезни:

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"Аще ли оскудеют разумом, в старости, отец или мать, не безчествуйте их, ни укаряйте...Не забывайте труда материя и отцова, яже о вас болезноваша, и печални быша покойте старость их, и о них болезнуйте, яко же они о вас".3

В награду же за свое благочестивое отношение к отцу и матери достойные дети получали не только родительское благословение, которое должно было стать залогом их счастливой жизни, но и божественное покровительство.

Бьют - значит любят

Ответственность за воспитание детей должны были нести отец и мать. Следует отметить, что Церковь не только обязывала родителей заниматься воспитанием детей, но и рекомендовала самые эффективные, на ее взгляд, методики. Предпочтение отдавалось наказанию. У богобоязненных, разумных и "благоразсудных" родителей, полагает автор "Домостроя", "чада" должны воспитываться прежде всего "в страсе Божии, и в добре наказании"4. "Слово к родителем о наказании-научении детей" рекомендовало наказывать "измлада дети своя". По мнению Иоанна Златоуста, любящий родитель не должен быть мягким к своим потомкам, ибо только так он может вырастить достойных людей:

"Глаголит бо премудрость Божия: любяй сына своего, то не щади и наказуй его жезлом во юности, да по старость твою покоить тя; аще из млада не накажеши его, то ожесточав неповинитися"5.

По мнению составителей поучительных произведений, порка детей оказывает самое благотворное воздействие на их души. Так, автор "Повести об Акире Премудром" советует читателям не воздерживаться "от бияния сына своего". Он сравнивает полезный эффект от физического наказания с поливом винограда "оже бо рана сынови, то яко вода на виноград възливается"6. Ему вторит и "Домострой", наставляющий родителей: "не ослабляй, бия младенца", потому что "аще бо жезлом биеши его, не умрет, но здравее будет". К тому же, наказывая ребенка физически, "бия его по телу", родитель спасает его душу от смерти7.

Гравюра из "Азбуковника" Василия Бурцева. 1637 год.

Церковная учительная литература рекомендовала в отношении и сыновей, и дочерей использовать одинаково суровые методики воспитания. Предлагалось применять телесные наказания не только по отношению к сыновьям ("любяи же сына, своего, учащай ему раны"), но и к дочерям ("дщери ли имаши, то положи на них грозу свою")8. В поучениях Иоанна Златоуста прописывались как виды, так и объемы наказания. В случае если "не слушает дитя твое, то не пощади его: шесть ран или 12 сыну или дщери", а, если "вина зла, то и многие раны дай ему плетию"9.

При этом духовенство все же рекомендовало родителям, наказывая своих чад, проявлять сдержанность и умеренность, опираясь на высказывание апостола Павла: "отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали" (к колоссянам; III : 21)10.

Защита от подростка

Впрочем, на практике уже взрослые дети часто демонстрировали непочтение к родителям. Любые конфликтные ситуации в семье подлежали двойной юрисдикции: Церкви и государства. При этом оба института целиком и полностью были на стороне родителей, поддерживая их власть над детьми. Более того, Соборное Уложение 1649 г. постановило: если "который сын, или дочь учнут бити челом о суде на отца, или на матерь", то "им на отца и на матерь ни в чем суда не давати", а за то, что осмеливались жаловаться на родителей "бити кнутом, и отдати их отцу и матери"11.

К XVII в. уже и государство берет родителей под защиту от оскорблений со стороны детей. В случае если "сын, или дочь... учнет отцу, или матери грубыя речи говорите", такие дети согласно нормам Соборного Уложения подвергались битью кнутом12. А самым тяжким преступлением по отношению к родителям безусловно считалось их убийство ("будет который сын или дочь учинит отцу своему, или матери смертное убийство"). В этом случае законодатель, устанавливая степень ответственности, не оценивал преступление с позиции его умышленности или неумышленности и предусматривал только одно наказание - казнь "безо всякий пощады"13.

Ответственность детей предусматривалась и за нарушение имущественных прав родителей. Чаще всего от подобных действий страдали матери-вдовы. Еще в "Русской Правде" рассматривались ситуации, когда дети пытаются выжить мать-вдову из отцовского дома ("Не хотети ли начнуть дети еи ни на дворе, а она начнеть всяко хотети и седети"), притязают на ее часть в имуществе ("А матерняя часть не надобе детем") или отказываются содержать престарелую мать. В последнем случае она могла завещать свою часть имущества тому из сыновей, кто был добрее к ней ("А матери, которыи сын добр, перваго ли другаго ли, тому же дасть свое"). Если же все сыновья будут относиться к ней плохо ("аче и вси сынове еи будуть лиси"), то она может свою часть имущества передать и дочери "кто ю кормить")14.

Отказники родительского права

От подобного рода притеснений со стороны детей не были защищены даже княгини. Так, в "Послании митрополита ко князем, не послушающим матери", датируемом серединой XV в., автор укоряет князей в том, что они "оплошением... своим, или диаволим навожением, или своею молодостию" не почитают мать "уне ю не дръжите", обижают ее "да еще деи и обидите ее во всем", отнимают имение выделенное ей отцом "чим деи се пожаловал был ваш отец, а ее муж, князь... что ей подавал во опришнину... вы деи то у своей матери поотъимали"15. При возникновении таких деликатных внутрисемейных проблем Церковь пыталась действовать сначала наставлением, призывая детей поступать в соответствии с традициями христианского уважения к матери и посмертной воле отца. Но если дети продолжали демонстрировать "непокорство и непокоянство", на них могла быть возложена строгая епитимия - "духовная тягость церковная"16.

Бывали случаи, когда дети вели распутный образ жизни, воровали, игнорировали требования и запреты родителей, растрачивали их имущество. В таком случае безутешные отцы и матери искали поддержку у духовных и светских властей или отказывались от своих непутевых наследников. Так, в 1629 г. некий Михалко, жалуясь митрополиту Ростовскому, Ярославскому и Великоустюжскому Варламу на своего сына Федку, который перестал его слушаться и "по кабаком пиет и зернью играет, ворует и кабалы на собя дает ложные вдвое и втрое...", отрекся от беспутного сына "мне Михалку тот Федка не сын и дела мне до него нет"17.

В 1662 г. устюжанин Якушко Констянтинов сын Цывозерцов жаловался царю Алексею Михайловичу на сына своего Андрюшку, который обокрал самого Якова и его старшего сына Луку, унес при этом "сто тридцать рублев денег да кабал на Сибирских на служилых и на Устюжан и на всяких промышленых людей на двисти на пятдесят на пять рублев, да посуды житейской, платья и оружья, на сто рублев" и сбежал в неизвестном направлении18.

Порой родительские ожидания не оправдывали не только сыновья, но и дочери. В 1639 г. в своем обращении к царю Михаилу Федоровичу Маришица Леонтьева отказывалась от своей дочери Оленки ("мне она не дочь, и дела мне до нея Оленки нет") за то, что она "не почала слушать, ворует и кабалы на собя дает"19.

Церковь сыграла значительную роль в формировании модели семьи: любовь, почитание, уважение, послушание детей, покорность воле родителей, оказание им помощи и поддержки в тяжелой жизненной ситуации. Самым действенным воспитательным методом считалось физическое наказание детей обоего пола - при том, что Церковь предостерегала от избыточной жестокости. Но в конфликтных ситуациях правда всегда была на стороне родителей.

Повод задуматься потомкам...