Выносили детей спать на свежий воздух: какими были детские сады в СССР

Немногие знают, что привычная нам со времен СССР система государственных детских садов до сих пор существует далеко не во всех странах мира. В США, например, считается, что до школы дети должны воспитываться дома, а если женщина решила выйти на работу, то можно нанять няню. При этом дошкольное образование и всестороннее развитие ребенка – это привилегия, доступная лишь немногим.

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Между тем в нашей стране система детских садов была создана уже в 20-х годах прошлого века.

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О том, какими были детские сады в Советском Союзе и почему они до сих пор считаются одними из лучших в мире – читайте в нашем материале.

Для освобождения «от домашнего рабства» и воспитания нового человека

Сразу после революции молодая советская власть поставила цель выстроить новое общество и освободить женщин от домашнего рабства. В 1919 году прошел первый в СССР съезд специалистов по дошкольному воспитанию. Он постановил, что все дети молодой советской страны должны быть вовлечены в бесплатное общественное воспитание. Для дошколят была создана система яслей и детских садов, в которых дети находились весь день под присмотром квалифицированных воспитателей и медработников. Это освобождало огромное количество рабочих рук: мамы могли трудиться, не переживая за своих малышей. Детские сады выполняли и иную роль: государство контролировало воспитание всех детей в духе новой советской идеологии, причем с самого раннего возраста.

К началу 1930-х годов в СССР уже было около пяти тысяч детсадов, где воспитывалось почти 250 тысяч детей. А еще через 10 лет число детей, которые посещали детские сады, по данным журнала «Дошкольное воспитание», уже достигло двух миллионов. Это стало возможным, поскольку к государственным детсадам добавились ведомственные. В 30-х годах к организации дошкольных учреждений подключились предприятия: каждый крупный завод, комбинат, фабрика или совхоз имели собственный детский сад для детей сотрудников.

«Мы выносили детей спать на свежий воздух»

«Детские сады в СССР были лучшими во всем мире, – говорит историк, главный редактор сайта «Комсомол в нашей судьбе» Виталий Арсентьев. – Потому что к здоровью и воспитанию детей подходили очень строго, с размахом, выстраивая все программы на самом высоком уровне. Детские сады не были полностью бесплатными для родителей, но они были очень дешевыми и достаточно доступными. В позднем СССР детские сады посещали 99% детей».

По словам эксперта, в ясли мама могла отдать ребенка уже с трех месяцев. И за ним там был полный уход. До трех лет ребенок посещал ясли, а потом, с трех до семи лет – детский сад.

«Я начинала работать с маленькими детьми, в яслях, в группе от двух до трех лет, – рассказывает методист Наталья Николаева, работавшая в детском саду во времена СССР. – И требования к нам были очень высокие. И к гигиене, и к кормлению, и к уходу за малышами. Помню, что в те времена полагалось, чтобы дневной сон малышей проходил на свежем воздухе, в прохладном помещении. У нас для этого была сделана большая веранда, в которой мы открывали окна. Ребята раздевались в группе, мы их укутывали в теплые спальные мешки, так, чтобы только лицо было наружу, и относили на веранду в кроватки. Они там очень хорошо засыпали, и спали часа полтора. А потом мы их будили, заносили по одному в теплую группу, переодевали и кормили полдником».

Тихий час был обязательным и для детей более старшего возраста. Они его не очень любили, но все ложились и засыпали. Для этого во всех группах была предусмотрена отдельная спальня.

«Играли в космонавтов и строителей БАМа»

В 1934 году были утверждены единые государственные требования и подходы к воспитанию. Появилась «Программа работы дошкольных учреждений», а вслед за ней единый внутренний распорядок детского сада и руководство для воспитателей.

«Территориальный отдел народного образования проверял детские сады очень строго, – говорит Виталий Арсентьев. – Заведующая детским садом совместно с воспитателями ежегодно создавала подробный календарный план работы сада и утверждала его. Он включал проведение праздников, мероприятий и большое тематическое планирование».

Воспитатели, в свою очередь, планировали свою работу вплоть до каждого дня.

«Планы были очень подробные, – говорит Наталья Николаева. – Одна только прогулка чего стоила. В программу прогулки обязательно входили сюжетно-ролевые игры, хороводы с народными потешками и припевами. Прогулка превращалась в целое действо, и воспитатель все это время следил за сменой деятельности».

Игрушки, по словам педагога, тоже приобретали централизованно, по методичке. «Все было продуманно: для какого возраста какие игры, какие игрушки, – говорит Наталья Николаева. – Были куклы, машинки, конструкторы, кубики. Обязательно приобретали наборы для сюжетно-ролевых игр. Дети играли в героические игры, в события, которыми жила вся страна. Они запускали ракету в космос и играли в космонавтов. Они играли в строителей БАМа, а родители приносили в сад строительные каски, чтобы дети могли лучше вжиться в роль».

«Они играли в разные профессии: в доктора, в продавца, в кондуктора, в повара. Играли в семью, «воспитывали» и «кормили» кукол. И пусть не хватало каких-то предметов, но мы все вместе шили одежду куклам, мастерили для них кроватки и другую мебель. Все было по-доброму. Никто не играл ни в сказочных монстров, ни в героев зарубежных мультфильмов, ни в мутантов. Все было по-человечески, детские игры отражали взрослую жизнь, только в слегка идеализированном варианте. И это имело очень хороший воспитательный эффект. Все дети росли в ощущении, что они живут в очень радостном мире, в любви и заботе, и готовились ко взрослой жизни, как к увлекательному приключению», – рассказывает методист.

Питание по науке: чем кормили в детских садах?

Питание для детских садов было разработано НИИ физиологии питания с учетом требований педиатрии. Требования к нему были едиными для всех садов. «И составу, и технологии приготовления блюд, и организации питания в советское время уделялось огромное внимание, – говорит Наталья Николаева. – В детских садах пища было очень здоровой, из технологий использовались запекание, тушение, томление – все соответствовало представлениям о правильном диетическом питании. Меню обычно разрабатывалось на 10 дней, чтобы блюда не повторялись и питание было разнообразным. В него входили все продукты: рыба, мясо, печень, молочные продукты, овощи, фрукты, крупы и так далее. Питание было очень продуманным, а блюда – технологически правильно приготовленными. За соблюдением всех норм следила медсестра. Она же раз в месяц контролировала динамику роста и набор веса у детей. И доводила эту информацию до родителей».

По словам педагога, дети в то время ели хорошо. «Это уже потом детские сады столкнулись с плохим аппетитом детей. А в то время дети практически все съедали. И не потому, что время было голодное, а просто благодаря прогулкам, подвижным играм и здоровой активности у них был хороший аппетит», – объясняет методист.

Утренники: пусть и советские праздники, но с душой

В каждой группе непременно были воспитательница и нянечка. Нянечка отвечала за чистоту и опрятность детей, делала уборку, проветривала помещения, приносила еду и мыла посуду, кормила малышей, если они не справлялись с этим сами, помогала им одеться перед прогулкой и раздеться после нее, укладывала спать, а также очень часто – утешала, если что-то пошло не так.

Воспитательница занималась развивающими играми, проводила занятия, отвечала за наполнение всего дня разнообразными активностями и познавательной деятельностью, а также отвечала за здоровье и безопасность детей. Кроме того, она вместе с музработником готовила праздники и утренники, которые проводились в детских садах.

В детских садах непременно проводились праздничные мероприятия, посвященные разным событиям в течение всего года, рассказывает Виталий Арсентьев.

«Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, День знаний, 7 ноября и так далее. Дети учили стихи, песни, танцевали и участвовали в играх. Сценарии праздников утверждались заведующей и вышестоящими организациями. Праздники включали и театральную деятельность: были кукольный, теневой и плоскостной театр, – говорит Наталья Николаева. – Все наполнение занятий, праздников, развивающих игр в садах было основано на советской системе дошкольного воспитания. Эти принципы воспитания действительно соблюдались. Но главное – детям было хорошо. Для них организовывались прекрасные утренники. Пусть это были и советские праздники с патриотическим уклоном, но они делались хорошо. Было много радости, много положительных эмоций».