Зачем генерал Лебедь 10 сентября 1990 года ввел десантников в Москву

Многие москвичи помнят, что в столице в сентябре 1990 года людей в военной форме было значительно больше, нежели ранее. Для чего именно их «согнали» в столицу, точно неизвестно. Существует версия, согласно которой военные должны были помочь определённым политическим силам достичь целей.

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Всегда готов!

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В первых числах сентября командующий ВДВ Владислав Ачалов отдал приказ Тульской, Псковской, Рязанской, Болградской, Каунасской и Кировабадской воздушно-десантным дивизиям выдвинуться в Москву и находиться в состоянии повышенной боевой готовности до появления следующих указаний. Особые надежды возлагались на 106-ю Тульскую дивизию ВДВ, которой командовал генерал Александр Лебедь. Тульские десантники ранее уже проявили себя во время беспорядков в Тбилиси в апреле 1989 года и в Баку в начале 1990 года. Ранним утром 10 сентября бойцы Лебедя на бронетехнике проследовали через всю Москву до Ходынского аэродрома, где и разместились в ожидании дальнейших распоряжений.

Утреннее шествие военных взбудоражило всю Москву. Больше всего напрягало местных жителей отсутствие какой-либо достоверной информации. Трудно не поддаться панике, когда мимо тебя проходят при полном боевом обмундировании толпа солдат…

Но переживали не только рядовые москвичи. К 10 часам утра к месту дислокации подразделений Лебедя прибыли парламентарии во главе с генерал-майором Велло Варе. Он в период с 1989 по 1991 года являлся народным депутатом СССР и главой гражданской обороны Эстонской ССР. Варе поинтересовался, для чего Лебедь со своими бойцами прибыл в Москву, на что вразумительного ответа не получил.

Уровень напряжённости рос с каждым часом. Тогда с генералом связался Ачалов, который приказал присутствие вооружённых десантников на Ходынке объяснить подготовкой к параду. Также утверждалось, что перемещение военных — дело естественное, связанное с армейскими учениями.

Под контролем

Для чего же конкретно потребовалось прибытие солдат в столицу, точно уже сказать не получится. Исходя из политической обстановки, которая сложилась в то время, можно предположить, что десантники должны были оказать поддержку действующей власти в случае возникновения нештатных ситуаций. Именно 10 сентября на очередной сессии Верховного Совета СССР обсуждался вопрос о предоставлении Михаилу Горбачёву чрезвычайных и неограниченных полномочий. Сторонники этой инициативы полагали, что такое право позволит сохранить трещащее по швам государство.