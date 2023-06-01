Зачем генерал Лебедь 10 сентября 1990 года ввел десантников в Москву

10 сентября 1990 года: зачем генерал Лебедь в этот день ввел два полка десантников в Москву
Многие москвичи помнят, что в столице в сентябре 1990 года людей в военной форме было значительно больше, нежели ранее. Для чего именно их «согнали» в столицу, точно неизвестно. Существует версия, согласно которой военные должны были помочь определённым политическим силам достичь целей.
Всегда готов!
В первых числах сентября командующий ВДВ Владислав Ачалов отдал приказ Тульской, Псковской, Рязанской, Болградской, Каунасской и Кировабадской воздушно-десантным дивизиям выдвинуться в Москву и находиться в состоянии повышенной боевой готовности до появления следующих указаний. Особые надежды возлагались на 106-ю Тульскую дивизию ВДВ, которой командовал генерал Александр Лебедь. Тульские десантники ранее уже проявили себя во время беспорядков в Тбилиси в апреле 1989 года и в Баку в начале 1990 года. Ранним утром 10 сентября бойцы Лебедя на бронетехнике проследовали через всю Москву до Ходынского аэродрома, где и разместились в ожидании дальнейших распоряжений.
Утреннее шествие военных взбудоражило всю Москву. Больше всего напрягало местных жителей отсутствие какой-либо достоверной информации. Трудно не поддаться панике, когда мимо тебя проходят при полном боевом обмундировании толпа солдат…
Но переживали не только рядовые москвичи. К 10 часам утра к месту дислокации подразделений Лебедя прибыли парламентарии во главе с генерал-майором Велло Варе. Он в период с 1989 по 1991 года являлся народным депутатом СССР и главой гражданской обороны Эстонской ССР. Варе поинтересовался, для чего Лебедь со своими бойцами прибыл в Москву, на что вразумительного ответа не получил.
Уровень напряжённости рос с каждым часом. Тогда с генералом связался Ачалов, который приказал присутствие вооружённых десантников на Ходынке объяснить подготовкой к параду. Также утверждалось, что перемещение военных — дело естественное, связанное с армейскими учениями.
Под контролем
Для чего же конкретно потребовалось прибытие солдат в столицу, точно уже сказать не получится. Исходя из политической обстановки, которая сложилась в то время, можно предположить, что десантники должны были оказать поддержку действующей власти в случае возникновения нештатных ситуаций. Именно 10 сентября на очередной сессии Верховного Совета СССР обсуждался вопрос о предоставлении Михаилу Горбачёву чрезвычайных и неограниченных полномочий. Сторонники этой инициативы полагали, что такое право позволит сохранить трещащее по швам государство.
Но были также силы, которым неограниченная власть президента СССР являлась помехой. Поэтому ожидалось вполне нешуточное противостояние, которое, вероятно, и должны были пресечь десантники генерала Лебедя.