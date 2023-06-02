200 лет назад Пушкин начал роман в стихах "Евгений Онегин"

В день начала работы Пушкина над своим главным поэтическим произведением уже было предопределено его окончание - но сам поэт об этом еще не догадывался.

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21 (9) мая 1823 года в маленькой комнатке на первом этаже двухэтажного дома полномочного наместника Бессарабской области генерала Инзова стоящий на пороге 24-летия петербургский поэт, сосланный на далекую окраину империи, раскрыл большую тетрадь в кожаном переплете и, сильно нажимая гусиным пером, вывел наверху: "9 мая". А потом написал:

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Подумал и цифрами расставил строки в том порядке, в котором их сейчас знаем мы. Александр Пушкин понимал, что он приступает к чему-то значительному, превосходящему все то, что он до сей поры написал - и летучие петербургские стихи, собственно, подведшие его под ссылку, и ярко-экзотические южные поэмы, уже вознесшие его в положение "первого поэта России", но еще сам не знал, что это будет. Но почему Пушкин так жирно выделил "9 мая"? Для нас сейчас это очень важная дата. А для него? Для него тоже. Двумя годами ранее он записал в дневнике: "9 мая. Вот уже ровно год, как я оставил Петербург".

Можно не сомневаться: через два года он помнил об этом вынужденном "оставлении". Но теперь, после восхитительных крымских путешествий с Раевскими и после восторженно встреченных южных поэм, он дозрел до того, чтобы описать блестящую жизнь той последней для себя петербургской зимы 1819-1820 годов - потому что он по ней все еще тосковал, но уже от нее отделился. Объективно говоря, ссылка в Кишинев была далеко не безрадостной. Жизнь в недавно присоединенном городе, тогдашнем "плавильном котле" юга империи, была пестрой и бурной. Но Александру, очевидно, не хватало морозной пыли, которой серебрится бобровый воротник пролетающего по улице богача, катенинской пробки в потолок и Истоминой, кружащейся в балетной постановке его "Кавказского пленника".

Так появилось "...начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено". "Всякий волен судить о плане целого романа, прочитав первую главу оного", - иронизирует дальше "издатель", то есть сам Пушкин, в предпосланном этой первой главе предисловии в первом ее издании. Но дело в том, что ни начиная в мае 1823 года работу над этой первой главой, ни закончив ее в октябре, поэт еще и сам не знал плана романа. И не мог знать. Потому что не знал совпадения, что 150 спустя в своем комментарии к "Евгению Онегину" выискал Набоков: "Когда наш поэт приступил к созданию ЕО, Александр Тургенев, его неизменный друг и покровитель, писал из Петербурга Вяземскому, что граф Воронцов только что назначен генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии и что он, Тургенев, надеется на перевод Пушкина в Одессу, к месту службы Воронцова".

"Перевод" в тогдашнюю столицу юга России действительно был получен совсем скоро. Но главное - из Одессы Пушкин стараниями того самого Воронцова все-таки попал - так и хочется написать "загремел" - в Михайловское, где уже по-взрослому познакомился с барышнями из соседнего Тригорского - что и придало "Евгению Онегину" тот вид, в котором мы его читаем и изучаем.

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Пушкинский утренник, 6 июня, Главная сцена, 11:00

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