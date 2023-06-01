«Нападают без причины»: какие змеи для человека самые опасные

Россиянам беспокоиться о беспричинном нападении змей не стоит. В России водится порядка 11 видов ядовитых змей. В большинстве случаев представительница любого из этих видов постарается убежать при виде человека. Если вы заметили змею, не бегите, лучше остановитесь. Змея сама уползет от вас. Опасность представляют те змеи, которых вы не видите. Поэтому не стоит в лесу садиться на пенек, если вы не убедились, что за ним не прячется змея, не проверять руками дупла и норы.

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Встретившись с человеком, ядовитая змея в 90 процентах случаев постарается уйти с дороги. К примеру, трехметровый африканский бумсланг – обитатель южной и юго-восточной части африканского континента за нескольких лет нападал на людей всего пару десятков раз – для Африки это рекордно низкие цифры для одного вида этого семейства пресмыкающихся. Бумсланг – древесная змея, на деревьях и в кустарниках она чувствует себя, как рыба в воде. Своей окраской она имитирует ветки, заметить ее очень сложно. Человек лезет на дерево, не замечая змею, и, оказавшись в непосредственной близости, становится для нее угрозой. Змея нападает.

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Нужно очень постараться, чтобы спровоцировать аризонского аспида – самую мелкую змею семейства аспидовых. Ее длина не превышает сорока сантиметров. Увидев человека, аспид отползет в сторону и, даже если ему угрожает опасность, спрячется под землей, оставив на поверхности свернутый петлей хвост, издающий звуки, похожие на хлопки. Герпетологи уверяют, что находятся люди, которые пытаются вытянуть эту змею за хвост. Разумеется, следует укус восьмимиллиметровых зубов, который почти не чувствуется. Но это только поначалу. В период от 8 до 24 часов начинается мышечный паралич, затем – остановка сердца.

Из семейства аспидовых аризонский аспид – самый безобидный. Все остальные его сородичи входят в то небольшое число ядовитых змей, которые вполне способны без веских на то оснований напасть на человека. Среди герпетологов Бразилии (помимо этой страны, аспиды водятся в Австралии, на севере Африки, в Аргентине и на Карибских островах) аспид считается самой недружелюбной змеей. Любое животное или человек, которые встречаются на его пути, он постарается обязательно укусить.

Но даже аспида можно считать относительно безобидным, если сравнивать его с крайтами. Эти обитатели Австралии, Южной Азии и островов Малайского архипелага наводят ужас на жителей названных территорий. Одной дозы яда крайта достаточно для того, чтобы лишить жизни десять человек. Эти змеи входят в число самых агрессивных на Земле. Самое ужасное, что крайты не боятся людей. Любая из двенадцати видов этой разновидности змей будет искать сухое спокойное укрытие. С этой целью они часто заползают в дома людей и при приближении человека нападают на него. Туристы-очевидцы описывают случай, когда разъяренный крайт, которому не дали понежиться на горячем асфальте, в ярости кусал колесо автомобиля.

И уж совсем нет спасения от зеленой мамбы. Змея длиной в полтора метра, обитающая в Южной Африке, беззвучно прыгает с ветки дерева и поражает жертву смертельным укусом. Действие яда мгновенно, избежать летального исхода практически невозможно.

Успокаивает еще и то, что в России в природе вы никогда не встретите неядовитую гигантскую змею, для которой взрослый человек средних габаритов (не говоря уже о детях) – вполне себе приятный деликатес. К таким змеям относятся удавы – в частности, такая их разновидность, как питоны, и анаконды. У этих змей нет яда. Свою добычу они душат, обвиваясь вокруг нее кольцами, а затем проглатывают целиком.

В индийском штате Керал мужчина перебрал спиртного и заснул прямо возле магазина. Утром перед местными жителями предстала картина: лежащий раздутый питон, в чреве которого угадывались очертания фигуры человека. Заглотив слишком большую для него добычу, питон не смог сдвинуться с места и остался переваривать обед там, где съел его.

Несмотря на явную опасность, в США, Канаде и Австралии многие держат питонов в качестве домашних животных. Специалисты считают эту тенденцию опасной, так как большинство случаев нападения на людей происходит со стороны питонов, содержащихся в домашних условиях. В 2013 году в канадском Кэмпбелтоне питон задушил двух мальчиков четырех и шести лет. Они ночевали в доме друга семьи, который содержал зоомагазин. Одна из клеток оказалась неплотно закрытой. Питон выбрался наружу, дополз до гостиной, где спали дети, и устроил для себя пир.

В США в тюрьму, говоря языком российской юриспруденции, за халатность и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей был отправлен житель штата Флориды, не уследивший за домашним питоном. Сбежав из клетки, змея первым делом направилась к детской кроватке, где убила маленькую дочь хозяина.

Таких случаев – сотни. Уже стал классикой случай, разошедшийся по интернет-сетям. Женщина завела маленького питона. Шло время. Питомец рос и очень привязался к своей хозяйке, спал в ее постели. Она не жалела для него никаких лакомств. Но вдруг питомец перестал есть. Он оборачивался вокруг тела хозяйки и никак не реагировал на любые змеиные вкусности. Через несколько дней встревоженная за здоровье любимца дама обратилась к ветврачу. Только там она узнала, что пресмыкающиеся – это хладнокровные существа, вообще неспособные к привязанности. А оборачивался питон вокруг женщины, потому что оценивал размеры ее тела, готовясь ее проглотить. Он просто подрос и выбрал для себя наиболее близкий объект для еды.

Хорошо, что никому не приходит в голову держать в качестве домашнего питомца анаконду. Эта змея – самая крупная на планете. Из известных сегодня особей наибольшая достигает в длину восьми метров, а ее вес может составлять сто килограмм! В отличие от питона, который готов заглотить все подходящее, что попалось на его пути, анаконда готова терпеливо караулить свою жертву. В Бразилии она таким образом долго наблюдала за двумя играющими мальчиками, затаившись над кромкой воды. Когда один из них подошел близко к водоему, анаконда бросилась на него и начала душить. Хорошо, что недалеко оказался дедушка и смог отбить у голодной твари ребенка.