Как на королевском белье появилась крестьянская вышивка из-под Новгорода

Промышленный туризм интересует умных и пытливых. Кому скучно просто лежать на пляже или покорять горы. Таким туристам любопытно своими глазами увидеть производство. Узнать, как все устроено изнутри, свершить для себя маленькие открытия и даже попробовать что-то сделать своими руками. Например, белье для королевских особ и президентов. А создают уникальные изделия на фабрике «Крестецкая строчка» в Новгородской области. Как на знаменитой вышивке чуть не поставили крест и как побывать на возрожденном из пепла производстве, узнал «ФедералПресс».

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Как на королевском белье случилась крестьянская вышивка из-под Новгорода

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В Новгородской области в поселке Крестцы в середине XIX века появился уникальный промысел – вышивка крестецкой строчкой. Ее суть в том, что льняную, хлопковую или шелковую ткань прореживали, то есть выдергивали нити и подрезали, а образовавшиеся пустоты оформляли воздушной тонкой вышивкой. Изящными геометрическими узорами украшали одежду, столовое и нижнее белье, полотенца, занавески и другие предметы быта.

Родиной крестецкой строчки считается деревня Старое Рахино Крестецкого уезда. Из надомного труда крестьянок постепенно выросло целое производство. Скупщики приобретали за изделия с вышивкой за бесценок и продавали в больших городах, в том числе Новгороде, Петербурге и за границей.

Вслед за возросшим спросом создавались артели и мастерские. Труд крестецких мастериц поставили на поток в 1929 году, когда в Крестцах была создана фабрика «Крестецкая строчка». Народный промысел поддерживало советское правительство.

Уникальные изделия с крестецкой строчкой дарили главам государств и правительственных делегаций. На фабрике вручную вышивали платье для Эдиты Пьехи, делали столовые наборы для испанского короля Хуана Карлоса, вышитые изделия для Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Бориса Ельцина, Ангелы Меркель, Владимира Путина. Даже у покойной ныне английской королевы Елизаветы II в наследстве остался комплект постельного белья с крестецкой строчкой.

Где прицениться к новгородскому белью и узнать секрет вышивки

Одежду с элементами новгородской вышивки демонстрировали на отечественных и зарубежных модных показах. Потомки Советского Союза помнят льняные полотенца, скатерти и салфетки фабрики из-под Новгорода.

На народном промысле поставили крест в 90-х годах прошлого века. Не помогла даже магия узоров, характерных для крестецкой вышивки. Традиционные «новгородские звезды» и «норвежские паучки» считались оберегами с давних времен.

Обанкротившуюся фабрику, а практически руины в чистом поле в 2015 году купил предприниматель из Петербурга Антон Георгиев. В предприятие пришлось вложить миллионы рублей, чтобы привести здание в порядок, приобрести современное оборудование, набрать и обучить персонал, произвести ребрендинг и продвижение.

В 2017 фабрика снова начала работать, а ее символом стала птица Феникс, возрождающаяся из пепла.

С крестецкой строчкой теперь связаны историк моды Александр Васильев, Ульяна Сергеенко и другие известные модельеры и дизайнеры. Есть сайт и страницы в соцсетях, работают шоу-румы в Москве и Петербурге. При фабрике создана школа вышивки.

Сейчас поселок Крестцы входит в перечень исторических поселений России, а крестецкая строчка на федеральном уровне признана единственным региональным брендом Новгородской области.

Туписты могут приобщиться к истории народного ремесла и побывать на фабрике. В музей, созданный на предприятии, водят экскурсии. Там показывают все этапа производства: от подготовки ткани до готовых изделий, а под руководством мастерицы можно сделать элементы вышивки.