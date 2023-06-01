$80.97-0.0386.58+0.08

Японец специально съел суп из ядовитых медуз и выжил

Блогер из Японии съел ядовитую медузу и остался жив, пишет Oddity Central. Таким образом он хотел показать, что их можно употреблять в пищу.

Японец специально съел суп из ядовитых медуз и выжил
© Газета.Ru

Популярный блогер из Японии, известный в сети под ником homosapi, опубликовал на своем канале видео, в котором сварил суп из ядовитых медуз и съел его. Свой поступок мужчина объяснил тем, что ему было интересно узнать, будет ли это вкусно. Кроме того, на своем примере он хотел доказать, что их можно употреблять в пищу.

Тщательно промыв медуз, кулинар приступил к приготовлению. Он кипятил морских жителей, помешивая ложкой, пока они не превратились в однородную массу. Получившееся желе мужчина смешал с овощами, добавив в блюдо несколько соусов для усиления вкуса.

Попробовав свое творение, японец рассказал, что блюдо напоминает ему морские гребешки. Позже мужчина сообщил подписчикам, что чувствует себя прекрасно и не ощутил на себе действие побочных эффектов.

Видео homosapi вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Люди раскритиковали его за беспечность и призвали остальных не повторять этот опыт.

Сюхей Икэда, заводчик медуз, рассказал, что опасность отравления существует даже во время готовки таких видов — можно надышаться ядовитыми парами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий