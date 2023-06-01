«Белый бог войны»: судьба самого храброго солдата русской армии

Монголы называли барона Унгерна "белым богом войны". Он мечтал восстановить империю Чингисхана и спасти монархию во всем мире. В своих устремлениях барон был парадоксален и смел, но его предали свои же офицеры.

© Русская семерка - Субботний

Наследник Атиллы, пиратов и тевтонцев

Видео дня

Полное имя барона Унгерна - Роберт-Николай-Максимилиан (Роман Фёдорович) фон Унгерн-Штернберг. Родился будущий "белый бог войны" в Австрии, во время одного из родительских путешествий.

Род Унгернов происходил от Ганса фон Унгерна. В 1269 году он был вассалом рижского архиепископа.

Про своих предков барон Унгерн говорил: "Я происхожу из древнего рода Унгерн фон Штернбергов, в нем смешались германская и венгерская — от гуннов Аттилы кровь. Мои воинственные предки сражались во всех крупных европейских битвах. Принимали участие в крестовых походах, один из Унгернов пал у стен Иерусалима под знаменем Ричарда Львиное Сердце. В трагически закончившимся походе детей погиб одиннадцатилетний Ральф Унгерн".

Также в роду у барона были тевтонские рыцари, и, как он сам уверял, странствующий рыцарь по прозвищу "Топор", рыцарь-разбойник Ральф Унгерн и алхимик XVII века Вильгельм Унгерн, которого называли не иначе как "брат Сатаны".

Вероисповедание

К вопросам веры Роман Унгерн подходил со свойственной ему оригинальностью. В протоколе допроса барона Унгерна он называет себя человеком верующим в Бога и Евангелие и практикующим молитву. Это косвенно подтверждают и письма Унгерна, в них нередко встречаются цитаты из Священного писания.

Однако во время беседы с писателем-оккультистом Фердинандом Оссендовским, Унгерн рассказывал: "Свою жизнь я провел в сражениях и за изучением буддизма. Дед приобщился к буддизму в Индии, мы с отцом тоже признали учение и исповедали его".

Барон Унгерни исповедовал буддийское философское учение читтаматра, одно из течений Махаяны, распространенное среди тибетских лам. Одно из его положений гласит, что реальность является игрой ума и плодом воображения.

Другой барон, Врангель, вспоминал про Унгерна, отрешившегося от реальности: "Оборванный и грязный, он спит всегда на полу среди казаков своей сотни, ест из общего котла и, будучи воспитанным в условиях культурного достатка, производит впечатление человека, совершенно от них оторвавшегося"

По части буддизма барону Унгерну удалось добиться высокого статуса среди монгольских лам: в феврале 1921 года, после взятия Унгерном Урги, они признали его аватаром Махакалы, шестирукого бога войны и разрушения.

В поисках войны

Военная карьера Романа Федоровича также складывалась нетривиально. В 1902 году отчим отдал его Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Унгерн же с детства отличался своеволием и отсутствием всяческого понятия о дисциплине.

Через три года неровной учебы, его выгоняют из корпуса, но начавшаяся Русско-японская война не дает 20-летнему барону усидеть на месте - он поступает вольноопределяющимся 1-го разряда в 91-й Двинский пехотный полк, который так и не оказывается на фронте.

Унгерн в буквальном смысле жаждет войны, она манит его. Барон переходит на пополнение в 12-й Великолуцкий полк, едет в Манчьжурию, но ко времени его прибытия боевые действия заканчиваются и там.

В ноябре 1905 года Унгерн получает звание ефрейтора. С 1906 по 1908 - учится в Павловском военном училище, закончив которое зачисляется в 1 Аргунский полк Забайкальского казачьего войска в чине хорунжего. В полку он опять чудит: устраивает пари, участвует в дуэлях. В 1910 году над ним все же проходит суд чести, Унгерн переводится в 1-й Амурский казачий полк.

Через два года его производят в сотники, но барон делает очередной "финт": подает в отставку и отправляется в Монголию. Едет один, без припасов и постели. Формальная цель Унгерна – присоединиться к монгольским повстанцам в их борьбе против Китая. После прений и уверений в добронравии Унгерну разрешают служить только сверхштатным офицером в конвое русского консульства. Начинается Первая мировая война, будущий "белый бог войны" мчится ей навстречу.

Герой

На Первой мировой, дорвавшись, наконец, до фронта, Роман Унгерн проявляет чудеса храбрости, граничащей с фанатичным фатализмом. Про него говорили: "Либо он хочет умереть, либо совершенно уверен, что пули его не берут". За свои подвиги барон Унгерн был награждён пятью орденами, в том числе и св. Георгия 4-й степени с надписью "За храбрость".

В сентябре 1916 года Унгерн получает повышение: из сотников его производят сначала в подъесаулы, а затем и в есаулы. Тогда к нему прилепится одно из прозвищ "подъесаул-барон". Казалось бы - служи, но Унгерн не может просто служить, он попадает в очередную скандальную историю (пьяный избил коменданта), итогом которой становится отправка на Кавказский фронт. По одной из версий, его отравил туда недолюбливавший "казака-буддиста" Врангель.

На Кавказском фронте Унгерн проявил инициативу. Вместе со своим другом Георгием Семеновым он создает добровольческие отряды ассирийцев. Серьезного влияния на ход войны они не оказали: Первая мировая плавно перетекала в войну Гражданскую. Унгерн с Семеновым снова едут в Забайкалье.

Идея фикс: монархист

Унгерн был "воином мира". И убежденным монархистом. Для него идея монархии была идеей фикс.Он мечтал об обновлении Евразии под монархическими знаменами, уверовал в то, что именно азиатские народы лучше всего пробудить и направить против "загнивающего Запада" и проказы революции.

Черный барон мечтал о создании державы, которая бы объединила кочевников Востока от берегов Индийского и Тихого океанов до Казани и Астрахани. Её первой крупицей должна была стать Монголия, опорой - Китай, правящей династией - дом Циней, который китайцы свергли во время Синьхайской революции 1911-1913-го годов. Революции барон Унгерн ненавидел так же сильно, как верил в монархию.

Цаган-Бурхан

В Даурии Унгерн установил жесткий режим личной власти. Бывший хулиган, теперь он свято верил в дисциплину, бывший алкоголик, он ввел в своей дивизии "сухой закон". Любой нарушитель закона, вне зависимости от чина и ранга, подвергался самым жестоким наказаниям. В Гусиноозерском дацане за грабеж обоза Унгерн выпорол всех лам (из протокола допроса).

Унгерн разрывался между любовью к монархии и ненавистью к революции. Уже задумав освободительный поход на Ургу, он осенью 1920 года вступает в столкновения с войсками Дальневосточной республики. Силы неравны, Унгерн скрывается в монгольских степях, снова сколачивает отряд и дважды пытается штурмовать Ургу, но тщетно. Он снова отступает, но с целью сбора подкрепления.

Под его знаменами оказываются русские, буряты, монголы, буддистские священники и монахи. Владыка Тибета - Далай-Лама XIII назвал Унгерна борцом за веру и прислал в помощь полк гвардейцев. Такое расположение Далай-Ламы было вызвано тем, что китайцы арестовали "живого Будду" - ургинского первосвященника и правителя Монголии Богдо-Гэгэна. Монголы поверили в силу барона. С конца 1920 года 35-летнего Романа Унгерна уже называли Цаган-Бурхан, «бог войны».

Доблесть

Урга была освобождена 2 февраля 1921 года. До этого, во время осады, барон Унгерн выводил китайцев из себя: его агентами среди бела дня удалось вызволить из плена Богдо-Гэгэна, а сам Унгерн без охраны и прикрытия наведался в город, а напоследок отходил своей бамбуковой тростью уснувшего часового. После этого один из китайских генералов, Го Сунлин, посчитал удачу Унгерна знамением и бежал из осажденной Урги вместе с 3-х тысячным отборным кавалерийским корпусом.

Унгерн взял Ургу, стяжал славу, получил много золота и титулы: цин-вана, князя 1-го ранга, и наивысший, ханский, со званием "Возродивший государство великий батор, командующий". Ещё освобожденный Богда-Гогэн дал Унгерну право носить монгольский халат-курму священного жёлтого цвета. В нем он на самой знаменитой своей фотографии.

Предательство

"Белый бог войны" весной 1921 года пошел со своей Азиатской дивизией на север - бороться с большевиками и возрождать империю Чингисхана. Он надеялся на поддержку со стороны Семенова, но старый друг на этот раз никакого интереса к миссии барона не проявил, поскольку до этого признал отряд Унгерна партизанским и разошелся с бароном идеологически.

Красные все чаще оказывались сильнее. Барону снова пришлось вернуться в Монголию, но он понимает недостаточность своих ресурсов для борьбы и решает уйти в Тибет - поступить на службу к Далай-Ламе.

Этим планам не суждено было сбыться. Офицеры Азиатской дивизии организуют заговор против своего командира. В августе 1921 года Унгерн оказывается в плену у красных. 15 сентября, сразу после суда в Новониколаевске (сегодня Новосибирск), его расстреляли, хотя ещё 17 января 1920 года вышло постановление ВЦИК и СНК об отмене смертной казни в отношении врагов Советской власти.