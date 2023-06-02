Что послужило причиной Соляного бунта в России

Весь XVII век ещё в старину получил название «бунташного». Начался он со Смуты, но всё столетие Россию потрясали восстания и войны. Значительную часть века ассоциируют с правлением царя Алексея Михайловича, который получил прозвание Тишайшего. Но именно в его царствование произошли самые значительные народные волнения – крестьянская война Степана Разина, Медный бунт и, пожалуй, самый разрушительный для правящего класса Соляной бунт, который случился 375 лет назад.

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В историографии часто указывается, что он начался 1 (11) июня 1648 года, но в этот день была только прелюдия, сам беспощадный бунт в Москве, разразился на следующий день – 2 июня.

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Тишайшим просвещенного Алексея Михайловича прозвали, скорее, за кротость нрава, чем за события, которые связаны с его правлением. Собственно, характер сыграл немалую роль в том, что раз за разом возникали причины для народного недовольства. Вступив на престол в 16 лет в 1645 году, он совершенно естественно, по неопытности и юности, был вынужден опираться на своих советников и чиновников.

Ближайшим стал боярин Борис Морозов – воспитатель и учитель возглавил правительство молодого царя. Надо сказать, что это был весьма образованный и умный человек. Именно при нем Россия стала системно обращать внимание на опыт Европы, многое из того, что потом делал Петр было начато в это время.

Морозов обладал массой положительных черт, но имел существенный изъян – был жаден до денег. Боярин всячески поощрял увлечение юного воспитанника-царя духовными делами, а «мирские» взял на себя. Возглавив правительство, он везде расставил своих людей, которые, не обладая его умом были еще более алчными. Собственно, они и послужат видимой причиной Соляного бунта, а их неразумные действия спровоцируют народный гнев.

Но это внешняя часть, причины, как всегда, были глубже и крылись в экономике. После Смутного времени страна остро нуждалась в деньгах. А взять их особо было негде. Поэтому бесконечно повышали налоги. Денег не хватало ещё во многом и потому, что их просто разворовывали.

Ближайшими помощниками Морозова стали глава Пушкарского приказа Петр Траханиотов и Земского Леонтий Плещеев. Первый присваивал себе деньги, выделяемые на производство артиллерии, а также жалование мастерам – им он платил нерегулярно, с задержками и выдавал только часть, а остальное присваивал себе.

Ещё более доходным оказалась должность Плещеева. Как глава Земского приказа, он заведовал всей стражей Москвы, а главное – был земским судьей. Чиновник брал взятки с обоих участников любого судебного процесса. Но прославился тем, что мог «взять в кандалы» какого-нибудь купца или горожанина и в качестве откупа за свободу отобрать все его имущество. Так что купцы не зря также приняли участие в бунте.

В результате до казны деньги не доходили. Но и поднимать прямые налоги было больше нельзя. Поэтому Морозов придумал взымать косвенные налоги – то есть те, что заложены в цену товара. Поэтому очень быстро в стране началась дороговизна практически всего.

Но самым тяжёлым стал налог на соль. Это была государственная монополия, продавать ее частники не могли, хотя и добывали как раз они, а потом все сбывали государству по фиксированной цене. Соль – основа благосостояния человека того времени. Поскольку холодильники изобретут значительно позже, то единственным доступным методом длительного хранения продуктов стала засолка.

А это не только мясо, но также рыба и овощи. В то религиозное время в году было 200 постных дней, когда ели квашенную капусту, огурцы и, если разрешалось, рыбу. А теперь не заготовишь.

Соль и раньше была не дешевой – 10 копеек за пуд (16 кг) и равнялась стоимости овцы. А тут повысили сразу на 20 копеек, доведя до 30 копеек. То есть за три пуда можно было уже и корову приобрести.

Но преподнесли это как благодеяние – отменили «стрелецкие» и «ямские» деньги. То есть налог на содержание армии и почты. Мол, солевой налог всего лишь компенсирует выпадающие доходы.

Но упали доходы у всего населения – соль стали меньше покупать. И все засоленные продукты. Производители соли стали меньше добывать, на складах случилось затоваривание, все продавцы солений фактически разорились – мясо, рыба тухли. Простой люд не мог заготовить еды.

Одним словом, казна ничего не получила, более того, доходы резко обвалились. А с ними и возможности у чиновников обогащаться. Поэтому в декабре 1647 года соляной налог отменили и вернули старые прямые. Но не придумали ничего лучше, чем потребовать уплатить задним числом все налоги за два прошедших года, когда они не действовали.

И вышибали их с неимоверной жестокостью, тот же Плещеев развернулся вовсю. Одновременно, желая сэкономить, правительство Морозова не платило жалование служилым людям – кузнецам, плотникам и, даже, стрельцам.

Не трогали только иностранцев – английских купцов, которые вообще были освобождены от налогов. Кстати, когда русские купцы по простоте душевной сунулись в Лондон, их оттуда прогнали. Так что купцы были особенно злые, а простой люд еще ворчал на разрешение англичанам продавать табак – да, впервые это совсем не Петр сделал.

1 июня 19-летний Алексей Михайлович возвращался со службы из Троицкого монастыря. По дороге его поджидала делегация горожан, чтобы подать челобитную о притеснениях и с требованием созвать Земский Собор. Между прочим, это было не что иное, как парламент. В такой форме не было ничего необычного, считалось нормальным подать царю челобитную, поэтому Алексей Михайлович остановился, прошение принял и пообещал во всем разобраться. Народ был доволен.

Но тут друзья Плещеева, похоже поняв, чем им это может грозить и по ненависти к черни, набросились на толпу. Они давили их конями, стрельцам была команда разогнать людей, несколько человек арестовали. Тогда остальные схватились за палки и камни и от них отстали. Считается, что этот момент и послужил искрой, которая разожжет пламя восстания на следующий день.

2 июня народ собрался на площади в Кремле. Царь дал распоряжение освободить всех задержанных накануне. Но после этого Морозов дает приказ стрельцам разогнать толпу. И тут случилось неожиданное для власти – стрельцы перешли на сторону восставших. А что хотели, они же и сами были из гущи народной? Все поборы и дороговизна последнего времени коснулись и их тоже. Да еще и жалование не платили.

Начались погромы усадеб ненавистных бояр и чиновников. 3 июня к людям вышли патриарх Иосиф и боярин Никита Романов – противник Морозова. Они пытались успокоить людей и в результате договорились, что будет выдан на расправу Леонтий Плещеев – его толпа буквально растерзала.

Петр Траханиотов пытался бежать, но был пойман по приказу царя и публично казнен. Много бояр и чиновников перебил сам народ. Горели усадьбы, в городе царила анархия. Но не только в Москве – восстали Новгород Великий, Псков, все Поморье и часть Сибири. В нем участвовал не только простой люд, но и небогатые купцы и дворяне.

Десять дней продолжались беспорядки, пока стрельцам в срочном порядке не выдали повышенное жалование. Как только в руках правительства вновь появилась военная сила, порядок в городе был восстановлен. Бунт продлился 10 дней.

12 июня вышел царский указ, который вводил отсрочку на взимание недоимок – это сразу сняло социальную напряженность, народ начал успокаиваться. Борис Морозов был снят со всех должностей и отправлен в ссылку. Правда, вскоре вернется, но уже никаких постов не получит, а займется работой над важнейшим документом – Соборным Уложением. В 1649 году Земский собор его примет и в России появится свод законов, которые не смогут нарушить никакие чиновники.