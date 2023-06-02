Что послужило причиной Соляного бунта в России
Весь XVII век ещё в старину получил название «бунташного». Начался он со Смуты, но всё столетие Россию потрясали восстания и войны. Значительную часть века ассоциируют с правлением царя Алексея Михайловича, который получил прозвание Тишайшего. Но именно в его царствование произошли самые значительные народные волнения – крестьянская война Степана Разина, Медный бунт и, пожалуй, самый разрушительный для правящего класса Соляной бунт, который случился 375 лет назад.
В историографии часто указывается, что он начался 1 (11) июня 1648 года, но в этот день была только прелюдия, сам беспощадный бунт в Москве, разразился на следующий день – 2 июня.
Тишайшим просвещенного Алексея Михайловича прозвали, скорее, за кротость нрава, чем за события, которые связаны с его правлением. Собственно, характер сыграл немалую роль в том, что раз за разом возникали причины для народного недовольства. Вступив на престол в 16 лет в 1645 году, он совершенно естественно, по неопытности и юности, был вынужден опираться на своих советников и чиновников.
Ближайшим стал боярин Борис Морозов – воспитатель и учитель возглавил правительство молодого царя. Надо сказать, что это был весьма образованный и умный человек. Именно при нем Россия стала системно обращать внимание на опыт Европы, многое из того, что потом делал Петр было начато в это время.
Морозов обладал массой положительных черт, но имел существенный изъян – был жаден до денег. Боярин всячески поощрял увлечение юного воспитанника-царя духовными делами, а «мирские» взял на себя. Возглавив правительство, он везде расставил своих людей, которые, не обладая его умом были еще более алчными. Собственно, они и послужат видимой причиной Соляного бунта, а их неразумные действия спровоцируют народный гнев.
Но это внешняя часть, причины, как всегда, были глубже и крылись в экономике. После Смутного времени страна остро нуждалась в деньгах. А взять их особо было негде. Поэтому бесконечно повышали налоги. Денег не хватало ещё во многом и потому, что их просто разворовывали.
Ближайшими помощниками Морозова стали глава Пушкарского приказа Петр Траханиотов и Земского Леонтий Плещеев. Первый присваивал себе деньги, выделяемые на производство артиллерии, а также жалование мастерам – им он платил нерегулярно, с задержками и выдавал только часть, а остальное присваивал себе.
Ещё более доходным оказалась должность Плещеева. Как глава Земского приказа, он заведовал всей стражей Москвы, а главное – был земским судьей. Чиновник брал взятки с обоих участников любого судебного процесса. Но прославился тем, что мог «взять в кандалы» какого-нибудь купца или горожанина и в качестве откупа за свободу отобрать все его имущество. Так что купцы не зря также приняли участие в бунте.
В результате до казны деньги не доходили. Но и поднимать прямые налоги было больше нельзя. Поэтому Морозов придумал взымать косвенные налоги – то есть те, что заложены в цену товара. Поэтому очень быстро в стране началась дороговизна практически всего.
Но самым тяжёлым стал налог на соль. Это была государственная монополия, продавать ее частники не могли, хотя и добывали как раз они, а потом все сбывали государству по фиксированной цене. Соль – основа благосостояния человека того времени. Поскольку холодильники изобретут значительно позже, то единственным доступным методом длительного хранения продуктов стала засолка.
А это не только мясо, но также рыба и овощи. В то религиозное время в году было 200 постных дней, когда ели квашенную капусту, огурцы и, если разрешалось, рыбу. А теперь не заготовишь.
Соль и раньше была не дешевой – 10 копеек за пуд (16 кг) и равнялась стоимости овцы. А тут повысили сразу на 20 копеек, доведя до 30 копеек. То есть за три пуда можно было уже и корову приобрести.
Но преподнесли это как благодеяние – отменили «стрелецкие» и «ямские» деньги. То есть налог на содержание армии и почты. Мол, солевой налог всего лишь компенсирует выпадающие доходы.
Но упали доходы у всего населения – соль стали меньше покупать. И все засоленные продукты. Производители соли стали меньше добывать, на складах случилось затоваривание, все продавцы солений фактически разорились – мясо, рыба тухли. Простой люд не мог заготовить еды.
Одним словом, казна ничего не получила, более того, доходы резко обвалились. А с ними и возможности у чиновников обогащаться. Поэтому в декабре 1647 года соляной налог отменили и вернули старые прямые. Но не придумали ничего лучше, чем потребовать уплатить задним числом все налоги за два прошедших года, когда они не действовали.
И вышибали их с неимоверной жестокостью, тот же Плещеев развернулся вовсю. Одновременно, желая сэкономить, правительство Морозова не платило жалование служилым людям – кузнецам, плотникам и, даже, стрельцам.
Не трогали только иностранцев – английских купцов, которые вообще были освобождены от налогов. Кстати, когда русские купцы по простоте душевной сунулись в Лондон, их оттуда прогнали. Так что купцы были особенно злые, а простой люд еще ворчал на разрешение англичанам продавать табак – да, впервые это совсем не Петр сделал.
1 июня 19-летний Алексей Михайлович возвращался со службы из Троицкого монастыря. По дороге его поджидала делегация горожан, чтобы подать челобитную о притеснениях и с требованием созвать Земский Собор. Между прочим, это было не что иное, как парламент. В такой форме не было ничего необычного, считалось нормальным подать царю челобитную, поэтому Алексей Михайлович остановился, прошение принял и пообещал во всем разобраться. Народ был доволен.
Но тут друзья Плещеева, похоже поняв, чем им это может грозить и по ненависти к черни, набросились на толпу. Они давили их конями, стрельцам была команда разогнать людей, несколько человек арестовали. Тогда остальные схватились за палки и камни и от них отстали. Считается, что этот момент и послужил искрой, которая разожжет пламя восстания на следующий день.
2 июня народ собрался на площади в Кремле. Царь дал распоряжение освободить всех задержанных накануне. Но после этого Морозов дает приказ стрельцам разогнать толпу. И тут случилось неожиданное для власти – стрельцы перешли на сторону восставших. А что хотели, они же и сами были из гущи народной? Все поборы и дороговизна последнего времени коснулись и их тоже. Да еще и жалование не платили.
Начались погромы усадеб ненавистных бояр и чиновников. 3 июня к людям вышли патриарх Иосиф и боярин Никита Романов – противник Морозова. Они пытались успокоить людей и в результате договорились, что будет выдан на расправу Леонтий Плещеев – его толпа буквально растерзала.
Петр Траханиотов пытался бежать, но был пойман по приказу царя и публично казнен. Много бояр и чиновников перебил сам народ. Горели усадьбы, в городе царила анархия. Но не только в Москве – восстали Новгород Великий, Псков, все Поморье и часть Сибири. В нем участвовал не только простой люд, но и небогатые купцы и дворяне.
Десять дней продолжались беспорядки, пока стрельцам в срочном порядке не выдали повышенное жалование. Как только в руках правительства вновь появилась военная сила, порядок в городе был восстановлен. Бунт продлился 10 дней.
12 июня вышел царский указ, который вводил отсрочку на взимание недоимок – это сразу сняло социальную напряженность, народ начал успокаиваться. Борис Морозов был снят со всех должностей и отправлен в ссылку. Правда, вскоре вернется, но уже никаких постов не получит, а займется работой над важнейшим документом – Соборным Уложением. В 1649 году Земский собор его примет и в России появится свод законов, которые не смогут нарушить никакие чиновники.
Таким образом практически все требования участников Соленого бунта были удовлетворены. Важнейшим последствием стало появление обязательных законов, которые резко ограничивали произвол чиновников. А сама власть поняла, что гигантское имущественное расслоение, которое она допустила и даже поощряла губительна для нее самой.