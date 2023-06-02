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Девушка сделала татуировку в жаркий день и пожалела об этом

Блогерша Рай Мишель из США сделала татуировку в жаркий день и пожалела об этом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, пользовательница сети с никнеймом @scuffitup, чей блог насчитывает 19,6 тысячи подписчиков, рассказала, что набила изображение скелета птицы на задней части левого бедра. «Не знаю, кто стал бы делать татуировку на задней стороне ноги посреди лета в Лас-Вегасе. Возможно, это единственное сожаление о ней, которое у меня когда-либо будет», — заявила она.

Затем девушка показала на камеру крупным планом данную часть тела. Как оказалось, салон ее машины оснащен кожаными сиденьями, которые натерли ей место татуировки. По ее словам, кожа на бедрах покрылась красными пятнами, и из-за этого Мишель ощущает дискомфорт.

В марте доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог из Сан-Франциско Уильям Кван назвал лучшее время года для удаления татуировки. Врач рассказал, что рисунки на теле можно сводить независимо от времени года и погодных условий, однако отметил, что просит своих пациентов не подвергать место удаления солнечному излучению. «Поэтому пациенту легче всего прикрывать эту область зимой, а не летом», — объяснил Кван.

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