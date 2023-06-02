Кошке женщины из Англии исполнилось 32 года

Кошка британки отметила свое 32-летие, пишет Norwich Evening News. По мнению хозяйки, ее питомица может быть самой старой в Великобритании.

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71-летняя Лайла Бриссетт из Норвича рассказала, что ее кошка Рози родилась 1 июня 1991 года. На 32-й день рождения хозяйка заказала для питомицы пирог с лососем, приготовленный владельцем местного кошачьего кафе. По словам женщины, животное оценило такой вкусный подарок.

«Она уже съела половину пирога с лососем, ожидаю, что она проснется в обеденное время и съест остальное», — прокомментировала Лайла.

Бриссет забрала Рози, когда та была еще котенком. Британка уверяет, что кошка была у ветеринара всего дважды: один раз в 1991 году на стерилизации, а второй раз около пяти лет назад, чтобы удалить кисту.

Кроме того, Лайла связалась с представителями Книги рекордов Гиннесса, чтобы они зафиксировали возраст Рози и проверили, не является ли это рекордом.