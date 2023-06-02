Троица 2023: как отмечают православный праздник

Троица – один из главных православных праздников. Всего церковь выделяет двенадцать основных дней в году, к ним относится и праздник, посвященный триединству Бога.

День Святой Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи. В 2023 году этот праздник выпадает на воскресенье 4 июня.

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История праздника

Нередко этот день называют Днем сошествия Святого Духа. В Библии рассказывается, как произошло это событие, которое заранее предвещал Иисус Христос. Православные верующие находят в этом подтверждение триединству Бога – в нем сходятся Отец, Сын и Святой Дух.

Согласно поверьям, этот праздник был установлен апостолами, учениками Христа. В течение пятидесяти дней после Его воскрешения они молились в Сионской горнице, которая впоследствие стала первым христианским храмом, после чего к ним спустился Святой Дух.

Праздник был установлен в честь памяти об этом событии. Апостолы после встречи со Святым духом обрели силу исцеления и знания различных языков, что позволяло им нести свою веру в массы и передавать слово Божие людям со всего мира. После чего они отправились по самым дальним частям света, поведать о муках Христа, о его жизни и смерти, которую он принял за грехи всего человечества.

Официально праздник установился лишь в 381 году в Константинополе, когда было четко сформулировано учение о Троице во время сбора II Вселенского собора. Наши предки начали отмечать этот праздник лишь в конце XIII — начале XIV веков, спустя почти 300 лет после крещения Руси.

Когда отмечается День Святой Троицы

Ежегодно этот праздник отмечается в разное время – это зависит от того, когда отмечается праздник Светлой Пасхи – Воскресения Христова. Троицу принято праздновать на 50-й день после нее. В этом году Пасха праздновалась 16 апреля, соответственно, день Святой Троицы выпадает на воскресенье 4 июня.

Традиции праздника

В православных храмах на Троицу обязательно проводятся службы. Среди них праздничные Божественная литургия и Великая вечерня. Внутренние убранства храма в этот праздник включают в себя свежую зелень и цветы. На полу чаще всего расстилаются свежескошенные травы, а иконы обрамляются весенними цветами. Но главным символом и атрибутом праздника Святой Троицы является березовая ветка – считается, что она символизирует силу Святого Духа. Многие верующие по этой причине приносят с собой в церковь веточку березы, чтобы освятить ее и поставить дома возле икон или на столе – согласно поверьям наших предков, это поможет уберечь дом и всех, кто живет в нем, от дурного глаза и несчастий.

В этот день принято собираться за столом с родственниками и друзьями – на Троицу нет запретов в употреблении какой-либо пищи, а главным блюдом праздника считается каравай.

В этот день запрещена любая работа по дому, уборка и шитье. Потому православные верующие, как правило, стараются привести свое жилище в порядок до прихода этого большого праздника. Хозяйки выполняют генеральную уборку и готовят вкусные угощения для праздничного торжества. Помимо влажной и сухой уборки полов и других поверхностей, хорошей приметой считалось избавиться от старых и ненужных вещей, разобрать все полки и шкаф от ненужного хлама. Также до праздника старались убраться на дворе, в сараях и в огороде.

В некоторых поселениях до сих пор сохраняются древние традиции устраивать в этот день вечерние хороводы и танцы. Шумные гуляния с разного рода забавами нередко сопровождались и сватовством – поверье гласит, что те, кто посватаются в день Святой Троицы, а свадьбу сыграют на Покров Пресвятой Богородицы, будут счастливо и мирно жить семейной жизнью до конца своих дней.

Плохой приметой в этот день, как и в любой другой православный праздник, считалось ругаться с кем-то, сплетничать, использовать в речи нецензурную брань и злиться.

В день, предшествующий Троице, отмечается родительская суббота – день, в который особенно важно посетить кладбище и помянуть всех усопших.