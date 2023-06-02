Эксперт объяснил, почему опасно обнимать собак

Когда собака намекает, чтобы вы почесали ей живот, просится поцеловать вас в лицо, в общем проявляет нежности, это совсем не значит, что она требует объятий в ответ. Психолог Стэнли Корен проанализировал 250 снимков, где люди обнимают своих питомцев, и выяснил, что на более 80% у собак опущены уши и закрыты глаза. Именно так четвероногие показывают, что у них стресс.