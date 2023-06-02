Эксперт объяснил, почему опасно обнимать собак
Когда собака намекает, чтобы вы почесали ей живот, просится поцеловать вас в лицо, в общем проявляет нежности, это совсем не значит, что она требует объятий в ответ. Психолог Стэнли Корен проанализировал 250 снимков, где люди обнимают своих питомцев, и выяснил, что на более 80% у собак опущены уши и закрыты глаза. Именно так четвероногие показывают, что у них стресс.
Рано или поздно даже самая добрая собака может проявить агрессию. Чем дольше длятся объятия, тем больше риск срыва: рычания, лая, в крайнем случае укуса.
«Собаки могут прижимать друг друга к земле только в двух случаях: в соревнованиях или в драке. По сути, когда вы их обнимаете, вы их ловите. Поскольку это действие обычно сопровождается прямым взглядом и приближением лица, они могут интерпретировать ваши действия как угрожающие», — подчеркнула в интервью Лорен Новак, основатель организации по воспитанию собак Behavior Vets.
Эксперты заявляют, что есть более понятные для питомца способы показать, что вы его любите, например доброе слово, угощение или поглаживание. Проявления любви такого рода для собаки более естественны.