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32-летнюю кошку из Британии могут признать старейшей в мире

Кошка Рози из Великобритании отметила свой 32-й день рождения. Ее могут признать старейшей кошкой в мире.

32-летнюю кошку из Британии могут признать старейшей в мире
© Мир24

По словам ее хозяйки, 72-летней Лилы Бриссет из Норфолка, она взяла беспородного котенка черепахового окраса в 1991 году. Маленькую кошку пристраивал волонтер, который рассказал, что первая семья не смогла оставить ее, когда у ребенка возникла аллергия.

«Она очень характерная. У нее все еще есть все зубы», – отметила владелица пожилого животного.

Рози была у ветеринара всего два раза в жизни – в 1990-х ее стерилизовали, а пять лет назад ей прописали антибиотики от кисты на голове, пишет Fox News.

Лиле Бриссет посоветовали обратиться в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы ее питомицу официально признали старейшей кошкой в мире из ныне живущих. В настоящий момент этот титул принадлежит 27-летней кошке Флосси из Кента. А дольше всех среди кошек прожила Крим Пафф из Остина, штат Техас – она умерла 6 августа 2005 года в возрасте 38 лет и трех дней.

В мае старейшая собака в мире – сторожевой пес Боби из Португалии – отметил свой 31-й день рождения.

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