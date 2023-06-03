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Предсказавший пандемию индийский пророк сделал шокирующее признание о будущем России

Индийский подросток Абигья Ананд, ставший известным из-за предсказания пандемии коронавируса, рассказал, что ждет Россию в ближайшем будущем.

Индийский пророк сделал признание о будущем России
© РИА "ФедералПресс"

По словам юного пророка, летом 2023 года должны случиться некие события, которые приведут к мировому экономическому кризису и голоду. Отголоски этих событий будут влиять на весь мир в течение двух десятилетий. Однако России, считает Ананд, голод не коснется. Это будет одна из немногих стран, способных прокормить население.

Кроме того, по словам прорицателя, скоро из Африки придет новая болезнь, из-за которой вновь будут закрыты границы.

Также велика вероятность крупного стихийного бедствия. Оно произойдет с середины октября до конца декабря и будет оказывать влияние на весь мир вплоть до марта 2024 года, уточняет портал Prokazan.ru.

Напомним, индийский астролог Абигья Ананд получил мировую известность в 2020 году после начала пандемии коронавируса. За год до этого 14-летний юноша выложил на своем Youtube-канале видео с предсказанием, однако тогда на него не обратили внимание. Ранее «ФедералПресс» писал, что экстрасенсы предсказали скорое завершение конфликта на Украине.

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