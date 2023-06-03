Индийский пророк сделал признание о будущем России

Индийский подросток Абигья Ананд, ставший известным из-за предсказания пандемии коронавируса, рассказал, что ждет Россию в ближайшем будущем.

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По словам юного пророка, летом 2023 года должны случиться некие события, которые приведут к мировому экономическому кризису и голоду. Отголоски этих событий будут влиять на весь мир в течение двух десятилетий. Однако России, считает Ананд, голод не коснется. Это будет одна из немногих стран, способных прокормить население.

Кроме того, по словам прорицателя, скоро из Африки придет новая болезнь, из-за которой вновь будут закрыты границы.

Также велика вероятность крупного стихийного бедствия. Оно произойдет с середины октября до конца декабря и будет оказывать влияние на весь мир вплоть до марта 2024 года, уточняет портал Prokazan.ru.