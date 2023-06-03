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Раскрыт истинный состав напитка в популярных в СССР банках с «березовым соком»

Истинный состав напитка в популярных в СССР трехлитровых банках с «березовым соком» раскрыла в новом выпуске программы «О самом главном» с ведущим Александром Мясниковым кандидат биологических наук Екатерина Баранова. Она заявила о большом количестве примесей в нем.

Раскрыт состав напитка в популярных в СССР банках с «березовым соком»
© Мослента

«Технология добычи березового сока была отработана в нашей стране. Вы наверняка помните огромные банки с надписью "Березовый сок", они были распространены. Но это не совсем сок. Технологически это лимонад», — заявила Баранова.

Она объяснила, что в натуральном березовом соке содержится только фруктоза, поэтому создатели напитка в банках добавляли в него сахар и лимонную цедру, натурального сока там было минимальное количество. Из-за нагревания напиток становился не таким прозрачным, как натуральный сок.

«Если бы его догадались газировать, думаю, он стал бы особенно популярен», — заметила врач.

Ранее доктор Мясников связал риск развития диабета с употреблением виноградного сока.

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