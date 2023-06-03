Раскрыты подробности истории российской «фарфоровой империи»

Подробности истории российской «фарфоровой империи» промышленника Матвея Кузнецова в конце XIX века рассказал в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт.

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Как отметил эксперт, Кузнецов был основателем «Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова», владел заводами, фабриками, магазинами в Москве и Санкт-Петербурге, торговыми представительствами и складами в десяти крупнейших городах Российской империи. За свою деятельность он удостоился присвоения высокого звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

Его продукция получила популярность не только в Российской империи, но и в мире, например, в США, Японии, Австрии, Франции. Для Турции, Персии, Афганистана на предприятиях Кузнецова производили «азиатский товар», отличавшийся своей красочностью.

Один из магазинов промышленника находился в столице на улице Мясницкой. По популярности Бурт сравнил его с Верхними торговыми рядами (будущим ГУМ — прим. «Мосленты»), «Мюр и Мерилиз», ставшим ЦУМом, Петровским пассажем, Елисеевским магазином и Чайным домом Перлова. Ассортимент у Кузнецова был рассчитан на любой кошелек: небогатых влекла расписанная в народных традициях гжельская керамика, а утонченных покупателей интересовали особенные товары.