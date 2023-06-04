$80.88-0.0987.10+0.52

Россияне перечислили свои привычки времен СССР

Признаться в своих советских привычках призвала россиян известная сваха и телеведущая Роза Сябитова.

Россияне перечислили свои привычки времен СССР
© Мослента

«Я, как многие мои ровесники, которым за 60 лет, живем привычками советских времен. Делаем по утрам зарядку, едим кашу на завтрак, готовим на обед суп, второе и компот, благодарим за работу каким-то угощением. С тех времен у меня осталось хозяйская смекалка, способность экономить и заниматься тем, что любишь, в любом месте. Например, вязать: и делом занята, и нервы успокаиваешь. Привычка, есть привычка», — рассказала Сябитова в личном Telegram-канале.

Она попросила своих подписчиков тоже рассказать о сохранившихся со времен СССР привычках.

«Не врать», «Читать книгу в метро», «Вышивать, но это так редко удается. Тортики сама пеку по советским рецептам, это вкуснее торговых», «И я люблю вязать, но время нахожу только ночью», — поделились фолловеры свахи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий