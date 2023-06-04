Россияне перечислили свои привычки времен СССР

«Я, как многие мои ровесники, которым за 60 лет, живем привычками советских времен. Делаем по утрам зарядку, едим кашу на завтрак, готовим на обед суп, второе и компот, благодарим за работу каким-то угощением. С тех времен у меня осталось хозяйская смекалка, способность экономить и заниматься тем, что любишь, в любом месте. Например, вязать: и делом занята, и нервы успокаиваешь. Привычка, есть привычка», — рассказала Сябитова в личном Telegram-канале.