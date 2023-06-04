К телу монахини, сохранившемуся спустя 4 года, стекаются тысячи паломников

По-настоящему мистическая история произошла в маленьком американском городке Гауэр в штате Миссури. Все началось с того, что монахини местного католического аббатства раскопали могилу сестры Вильгельмины Ланкастер: она умерла в возрасте 95 лет в 2019 году, а спустя четыре года ее останки планировалось переместить под алтарь в свежепостроенную часовню. Учитывая жаркое лето и морозную зиму в этих местах, монахинь предупреждали, что от тела мало что останется. Но открыв крышку гроба, они невольно вскрикнули: вместо груды крошащихся костей внутри лежало практически не поврежденное тело. И даже одеяние, в котором Вильгельмину похоронили четыре года назад, прекрасно сохранилось. Более того, ее тело сейчас весит около 40 кг, притом что обычно вес останков составляет всего около 9 кг.

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Тела, не подверженные законам биологии, известны как нетленные. Такие случаи церковные власти рассматривают как результат божественного вмешательства, признак святости и возможный первый шаг на пути к канонизации. И хотя пока о причислении сестры Вильгельмины к лику святых говорить рано, тысячи людей уже совершают паломничество в аббатство. По словам волонтеров, мимо ее останков проходит до 500 паломников в час. Сначала им разрешили прикосаться к рукам и лицу Вильгельмины, однако вскоре тело закрыли стеклом — из-за желания местной католической епархии защитить неприкосновенность останков для проведения тщательного расследования.

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Как ожидалось, не обошлось и без мнения скептиков. Так, некоторые эксперты отмечают, что ничего особенного в этом случае нет: людей редко эксгумируют всего через четыре года после погребения, поэтому мы практически не знаем, как выглядят останки к этому времени. Недостаток влаги и кислорода в гробу в сочетании с глинистой почвой, поддерживающей низкую температуру, мог остановить разложение и запустить процесс мумификации тела, считает судебный антрополог из Университета Западной Каролины Ребекка Джордж. Другая теория состоит в том, что тело сохранилось из-за жировоска — своеобразного жирового вещества, которое покрывает и сохраняет трупы, находящиеся во влажной среде, при отсутствии или недостатке воздуха.