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Родившийся без передних ног теленок начал прыгать как кенгуру

На ферме в Бразилии родился теленок без передних ног, который не может ходить, но научился передвигаться иначе. Об этом сообщает Daily Star.

Родившийся без передних ног теленок начал прыгать как кенгуру
© Lenta.ru

Родившегося в муниципалитете Банабую, в штате Сеара, теленка сразу отвергла мать, однако это не помешало ему адаптироваться к своему дефекту и научиться передвигаться на двух конечностях. Местные СМИ после публикации фото и видео с теленком сравнили его с кенгуру, поскольку вскоре после появления на свет он начал прыгать на задних ногах.

Хозяин теленка, 58-летний фермер Себастио Фирмо, сначала был напуган появлением животного, однако его восхитило его желание жить, несмотря на трудности. В настоящий момент семья Фирмо заботится о теленке и выкармливает его из соски.

Фирмо рассказал, что теленок был первым детенышем родившей его коровы. Ветеринар Аиртон Аленкар де Араюхо из Университета Сеары заявил, что дефекты теленка связаны с состоянием, известным как агенезис. Оно возникает в связи с отсутствием генов, необходимых для правильного развития органов у плода.

По мнению специалистов, несмотря на недоразвитые конечности, теленка, вероятно, ждет длинная и полноценная жизнь, хотя ему и придется полагаться на помощь людей.

Ранее сообщалось о теленке-мутанте, родившемся в США. У животного было две головы, четыре глаза, два рта и два носа.

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