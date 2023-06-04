Названы популярные «мультяшные» клички для собак

Любители мультфильмов часто дают своим собакам клички по именам героев рисованных историй. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА «Новости».

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Наиболее популярен у любителей мультфильмов из числа собаководов пес-супергерой Вольт из одноименной картины, отметил Голубев. В числе других популярных кличек – Немо и Гарфилд.

По словам Голубева, в единой родословной книге РКФ собак с кличкой Вольт насчитывается 547. Также зарегистрированы 265 собак с именем Немо (рыба-клоун из картины «В поисках Немо») и 215 псов, названных именем ленивого кота Гарфилда.

Далее идут Тимон (в честь суриката Тимона из мультфильма «Король Лев», Бэмби и Шкипер (главарь банды пингвинов из «Мадагаскара»), Диего (саблезубый тигр из «Ледникового периода» и некоторые другие персонажи.

«Чтобы подобрать наиболее подходящую кличку, изучите характер и привычки питомца, не придумывайте сложных имен, которые состоят из множества слогов», – посоветовал президент РКФ.