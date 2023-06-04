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Названы популярные «мультяшные» клички для собак

Любители мультфильмов часто дают своим собакам клички по именам героев рисованных историй. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА «Новости».

Названы популярные «мультяшные» клички для собак
© Мир24

Наиболее популярен у любителей мультфильмов из числа собаководов пес-супергерой Вольт из одноименной картины, отметил Голубев. В числе других популярных кличек – Немо и Гарфилд.

По словам Голубева, в единой родословной книге РКФ собак с кличкой Вольт насчитывается 547. Также зарегистрированы 265 собак с именем Немо (рыба-клоун из картины «В поисках Немо») и 215 псов, названных именем ленивого кота Гарфилда.

Далее идут Тимон (в честь суриката Тимона из мультфильма «Король Лев», Бэмби и Шкипер (главарь банды пингвинов из «Мадагаскара»), Диего (саблезубый тигр из «Ледникового периода» и некоторые другие персонажи.

«Чтобы подобрать наиболее подходящую кличку, изучите характер и привычки питомца, не придумывайте сложных имен, которые состоят из множества слогов», – посоветовал президент РКФ.

Ранее РКФ составила рейтинг кличек собак, названных в честь литературных героев. На первом месте оказалась кличка Алиса, которая может отсылать к имени главной героини сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Второе место занял центральный персонаж пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет». На третьей позиции – Шерлок, отсылающий к имени детектива Шерлока Холмса.

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