Львы оказались под угрозой исчезновения в Кении
В Кении под угрозой исчезновения популяция львов. Хищники с трудом выдерживают конкуренцию с человеком за ресурсы, передает «МИР 24».
Опасный хищник, один из символов африканской природы, сам нуждается в защите. Ареал обитания львов часто совпадает с районами выпаса скота. Местные жители такому соседству не рады, и в этой битве дикое животное проигрывает. Пастухи убивают львов, которые забредают к ним в поисках еды. Ситуацию усугубляет активное строительство инфраструктуры. На месте джунглей прокладывают дороги и линии электропередачи. Царю зверей просто некуда деваться.
«Этим диким животным нужно пространство. Мы теряем среду обитания, очень важную для хищников. Кроме того, недавние дожди, прошедшие после долгой засухи, привлекли большое количество травоядных, а вслед за ними и хищников. Это увеличило частоту взаимодействия человека и дикой природы», – сказал координатор программы защиты хищников Даниэль Оле Самбу.
Только за неделю кенийские пастухи убили 10 львов. Конфликт между человеком и диким зверем обеспокоил Всемирное общество защиты животных. Оно предложило программы компенсации для пастухов, чей скот был убит дикими животными.