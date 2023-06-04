Львы оказались под угрозой исчезновения в Кении

В Кении под угрозой исчезновения популяция львов. Хищники с трудом выдерживают конкуренцию с человеком за ресурсы, передает «МИР 24».

Опасный хищник, один из символов африканской природы, сам нуждается в защите. Ареал обитания львов часто совпадает с районами выпаса скота. Местные жители такому соседству не рады, и в этой битве дикое животное проигрывает. Пастухи убивают львов, которые забредают к ним в поисках еды. Ситуацию усугубляет активное строительство инфраструктуры. На месте джунглей прокладывают дороги и линии электропередачи. Царю зверей просто некуда деваться.