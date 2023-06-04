Откуда на самом деле появились сомалийские морские разбойники

С 2008 по 2012 годы новости о захватах судов сомалийскими пиратами не сходили с первых полос средств массовой информации. Чаще всего бандиты требовали выкуп за освобождение транспортных средств. И нередко их требования выполнялись. Кто же такие сомалийские пираты и откуда они взялись?

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Развитие пиратства в Сомали неразрывно связано с политической обстановкой в стране. С 1991 года Сомали практически не существует как централизованное государство, территория разбита на зоны влияния местных властей. Поэтому с этого момента перестали функционировать и централизованные экономика и финансовая система. Однако ситуацию по-настоящему усугубило удручающее состояние рыболовной отрасли, которая являлась чуть ли не единственным источником дохода сомалийцев, живших в приморской полосе.

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Местные рыбаки были уверены в том, что всю рыбу в традиционных местах лова выловили хорошо оснащенные иностранные траулеры. Мало того, если верить докладам комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил, негативное влияние на промысел оказали и регулярные сбросы токсичных отходов, которые производили в водах Сомали иностранные суда. Вследствие этого многие жители прибрежных районов, промышлявших рыболовством, остались без работы, а значит и без средств к существованию. Многие молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет пришли к выводу, что на захвате судов можно неплохо заработать и подались в пираты.[С-BLOCK]

Впрочем, сами пираты да и около 70 % населения прибрежных территорий утверждали, что пиратство – это «форма национальной обороны в водах Сомали». Члены вооруженных группировок позиционировали себя в качестве «защитников промыслов». К тому же они заявляли о том, что посредством пиратства якобы взимают компенсацию за вред, который был причинен окружающей среде и ресурсам в результате загрязнения сомалийских вод токсичными отходами. Во время гражданской войны, когда распались вооруженные силы Сомали, рыбаки и в самом деле объединялись в группы для защиты в территориальных водах страны.

Действительно в Сомали также не было и эффективной национальной береговой охраны, в связи с чем, например, одна из пиратских сетей назвала себя «Национальные волонтеры береговой охраны». Однако многие эксперты считали, что пираты лукавили, прибегая к подобным названиям группировок. Громкими лозунгами о защите промыслов бывшие рыбаки прикрывали исключительно стремление к наживе. Став пиратами, они быстро поняли, что такой «бизнес» выгоден. Пираты на Сомали стали символом сытой жизни и успеха. Немалые суммы, которыми располагали члены банд, давали им возможность хорошо вооружаться, приобретать быстроходные суда, средства связи, а также лимузины и роскошные виллы.[С-BLOCK

На фоне бедности, которая царила в Сомали, пираты в глазах своих соотечественников и в самом деле выглядели как «удачливые бизнесмены». Пиратство особенно активно стало развиваться в Сомали в 2004 году, однако своего пика оно достигло спустя 4 года. Именно тогда сомалийские пираты захватили буксир «Свитцер Корсаков», который был освобожден за выкуп в размере 700 тысяч долларов. И это далеко не единственный выкуп, который удалось получить «рыбакам». По данным западных аналитиков, в 2008 году пираты из Сомали захватили порядка 60 иностранных судов с целью обогащения. Их совокупный доход, согласно приблизительным подсчетам, составил около 30 миллионов долларов.