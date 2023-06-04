Тайна крыши мира: кто первым покорил Эверест на самом деле?

Об этой истории в учебниках точно ничего нет. 1953-й считается годом покорения Эвереста. По официальной версии, первым на крышу мира попали британcкие подданные. Однако спустя пару лет сами же альпинисты в этом усомнились. Так кто же первым покорил Эверест, попытался понять корреспондент «МИР 24» Артур Ломидзе.

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2 июня 1953 года. Лондон. Коронация Елизаветы Второй и главный подарок для Ее Величества – покорение высочайшей вершины мира. Восхождение на Эверест посвятили королеве. На высочайшей точке планеты стоял подданный Ее Величества – новозеландец Эдмунд Хиллари. С ним Тенцинг Норгей. По национальности он шаркхомбо, весь мир их называет шерпа. Они лучшие горные проводники и грузчики. Через пять лет Норгей написал о том восхождении книгу. И там неожиданное признание:

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«Поздней осенью 1952 года путешественники, пришедшие из Тибета, сообщили, будто на северной стороне из Ронгбука почти одновременно с нами ходила русская экспедиция».

Получается, что Эдмунд Хиллари мог оказаться вовсе не первым. А ведь сама королева даровала ему за восхождение рыцарское звание. Непальцу, конечно, титул не пожаловали. А ведь он заслужил. Помогая англичанам покорить крышу мира, обеспечил работой свой народ на век вперед. Теперь шерпы помогают альпинистам со всего мира, и не только на Эвересте. Через 70 лет после покорения высочайшей точки мира они тренируются в предгорьях Эльбруса.

«Мы приезжаем заранее, до начала экспедиции, устанавливаем лагеря для клиентов. Живем на горе по несколько месяцев. Мы носим все необходимые грузы и снаряжение для экспедиции. Мы провешиваем все канатные дороги и сопровождаем клиентов», – сказал высокогорный проводник Пемба Нурбу Шерпа.

Спустя 70 лет первенство Британии вызывает сомнение. Говорили, что русские их все-таки опередили, но погибли.

«Поехала экспедиция из лучших альпинистов Советского Союза. И они, правда, говорили цифру 100 человек. И все 100 человек погибли в горах Эвереста в 1952 году», – отметил журналист Константин Осипов.

Александр Абрамов организует экспедиции на Эверест. Несколько дней назад вернулся после 12-го личного восхождения на пик. Говорит, что удивляться тому, что 70 лет назад могла пропасть целая группа, не стоит. Только в этом году на склонах уже погибли 11 человек. Все, кто сегодня готовится покорить высочайшую гору планеты, берут с собой кислородные баллоны.

«Атмосферный столб, необходимый для продавливания кислорода в наши легкие, уменьшается. Мы меньше можем усваивать молекулы кислорода. Восемь тысяч – это зона смерти. Там до 30 процентов усвояемость падает», – сказал старший тренер школы альпинизма Санкт-Петербурга Александр Душейко.

Николай Тотмянин был на Эвересте дважды. И оба раза сделал невозможное – поднялся без кислородного баллона. Для этого нужна особая подготовка.

«Как только заканчивается кислород, человек начинает сыпаться, как старая машина. Разваливается мгновенно. Их сажают в вертолет, спускают на 6500, везут в госпиталь. В госпитале они умирают через два часа», – сказал заслуженный мастер спорта по альпинизму Николай Тотмянин.

Тотмянин поднялся на вершину и успешно вернулся. Англичане использовали кислород, он мог быть и у советских альпинистов. А вот с защитой от холода сложнее.

«Больше всего страдали ноги. Альпинисты уже тогда ходили в так называемых шахильтонах. Советские альпинисты ходили вот в таких отриконенных ботинках. Это были 50-е, 60-е, до 80-х годов», – отметил старший методист центра детско-юношеского туризма в Санкт – Петербурге Эдуард Циперсон.

Перепад температуры на высшей точке планеты может составлять 50 градусов: минус 35 ночью, плюс 15 днем. Еще один британец – руководитель экспедиции на Эверест Джон Хант – решил лично разобраться в вопросе, кто же был первым на высочайшей точке планеты. В 1954-м он отправился в Советский Союз. Евгений Гиппенрейтер, российский альпинист, который общался с Хантом, в своей статье «Эверест и Русские» вспоминал:

«Некоторые из нас, альпинистов, подозревали, что такая экспедиция, плохо спланированная и опрометчиво осуществленная, вполне могла быть предпринята. Но когда начинание потерпело такое сокрушительное поражение, вся информация об этом могла быть замалчиваема и похоронена в лучших традициях коммунистической секретности».

1950-е. Холодная война в разгаре. Идет схватка за лидерство между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции.

«Наряду с тем, что называют «жесткая сила», есть понятие «мягкая сила», которая как раз и предусматривает попытку показать преимущество через достижения культуры, спорта», – сказал кандидат исторических наук Доцент кафедры европейских исследований Дмитрий Портнягин.

Прошло чуть больше пяти лет после победы над фашизмом, а Советский Союз запустил искусственный спутник Земли. Страна-победитель во всем хотела быть первой. Возможно, и на Эвересте.

«Я слышала такую версию. Изначально никто не должен был знать, что туда отправляется экспедиция. Ехали не профессиональные альпинисты, а именно сотрудники спецслужб, хорошо подготовленные», – сказал журналист Константин Осипов.

Впрочем, официально сообщения о неудачной советской секретной экспедиции на высочайшую гору планеты не подтверждались. Публикации в зарубежных СМИ называли «высокогорными утками». Один из аргументов – отсутствие тел погибших альпинистов. Ведь известно всем: кто погибает на отметке «восемь тысяч плюс», навсегда остаются на Эвересте.

«Если у вас рюкзак 20 килограммов, то вес сопоставим со 100 килограммами. Вы тратите столько же сил, сколько вам понадобится на 100-килограммовый рюкзак. Вес человека-альпиниста составляет больше 100. Чтобы его спустить, нужно 12 человек с кислородом и оборудованием», – отметил старший тренер школы альпинизма Санкт-Петербурга Александр Душейко.