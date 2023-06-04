6 правил успешных накоплений

Финаносово грамотный человек не тратит все деньги, что зарабатывает, а создает подушку безопасности и копит на крупные покупки и чрезвычайные ситуации. "Рамблер" расскажет, как правильно копить деньги.

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Эксперты советуют создать подушку безопасности в размере трех ежемесячных окладов, чтобы вы знали, что в любой непредвиденной ситуации будете при деньгах. Хранить их можно на накопительном счете, банковском вкладе с возможностью частичного снятия, карта с процентом на остаток.

Около 10% можно держать наличными, если это необходимо. Если у вас есть постоянные расходы в валюте, то валютной может быть до 50% заначки. Итак, а какие же существуют правила успешных накоплений.

Первое — необходимо проверить, всеми ли возможными льготами и пособиями вы пользуетесь. Эта информация доступна на портале "Госуслуги".

А также убедитесь, забрали ли все налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные и прочие).

Доступно ли вам рефинансирование кредита под меньший процент или можете ли вы консолидировать много коротких и дорогих кредитов в один более дешевый и длинный по сроку.

Есть ли у вас старые вещи или ненужное имущество (например, старая техника), которое можо продать, чтобы погасить долги.

Можете ли откладывать от 10 до 30% доходов и использовать карты с самыми выгодными условиями. Например, с хорошим кешбеком. Если откладывать удается, вы можете диверсификацию доходов, инвестируя в рублях, приобретая золото и облигации.

Если все перечисленное не помогло, нужно проанализировать все виды расходов и их необходимость. Однако иногда повышение дохода — это единственный вариант, который может предполагать смену деятельности, необходимость учиться и вложиться в процесс эмоционально.