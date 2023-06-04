$80.88-0.0987.10+0.52

6 правил успешных накоплений

Финаносово грамотный человек не тратит все деньги, что зарабатывает, а создает подушку безопасности и копит на крупные покупки и чрезвычайные ситуации. "Рамблер" расскажет, как правильно копить деньги.

6 правил успешных накоплений
© unsplash

Эксперты советуют создать подушку безопасности в размере трех ежемесячных окладов, чтобы вы знали, что в любой непредвиденной ситуации будете при деньгах. Хранить их можно на накопительном счете, банковском вкладе с возможностью частичного снятия, карта с процентом на остаток.

Около 10% можно держать наличными, если это необходимо. Если у вас есть постоянные расходы в валюте, то валютной может быть до 50% заначки. Итак, а какие же существуют правила успешных накоплений.

Сколько зарабатывают мужчины и женщины в России

  • Первое — необходимо проверить, всеми ли возможными льготами и пособиями вы пользуетесь. Эта информация доступна на портале "Госуслуги".
  • А также убедитесь, забрали ли все налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные и прочие).
  • Доступно ли вам рефинансирование кредита под меньший процент или можете ли вы консолидировать много коротких и дорогих кредитов в один более дешевый и длинный по сроку.
  • Есть ли у вас старые вещи или ненужное имущество (например, старая техника), которое можо продать, чтобы погасить долги.
  • Можете ли откладывать от 10 до 30% доходов и использовать карты с самыми выгодными условиями. Например, с хорошим кешбеком. Если откладывать удается, вы можете диверсификацию доходов, инвестируя в рублях, приобретая золото и облигации.
  • Если все перечисленное не помогло, нужно проанализировать все виды расходов и их необходимость. Однако иногда повышение дохода — это единственный вариант, который может предполагать смену деятельности, необходимость учиться и вложиться в процесс эмоционально.

Однако все равно копить нужно — это самая грамотная стратегия. Сначала накопление начинается с финансовой подушки безопасности, и только потом наступает пора думать о более долгосрочных целях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий