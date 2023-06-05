День 5 июня в истории

Чем примечательна эта дата.

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День эколога

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Праздник учреждён Указом Президент РФ Владимир Путин от 21 июня 2007 года по инициативе Комитета Государственной Думы по экологии.

Вопросы охраны окружающей среды являются одной из главных задач национальной безопасности страны и относятся к приоритетным вопросам политической, экономической и общественной жизни. Право россиянина на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции РФ.В России насчитывается свыше 12 тысяч особо охраняемых природных территорий различных уровней и категорий, площадь которых составляет порядка 210 млн га. В нашей стране созданы более 100 государственных природных заповедников и 50 национальных парков.

Всемирный день окружающей среды

Праздник был учреждена Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году. Дата выбрана не случайно: 5 июня 1972 года в Стокгольме открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды, которая стала первым международным мероприятием для обсуждения концепции устойчивого развития природы и общества.

Всемирный день окружающей среды проводиться ежегодно, начиная с 1973 года, под руководством Программы ООН по окружающей среде. За это время мероприятие превратилось в крупнейшую глобальную экологическую платформу, на которой миллионы людей со всего мира участвуют в защите планеты.

Международный день борьбы с незаконным, несообщае­мым и нерегулируемым промыслом.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2018 году.

Идея учреждения этого дня впервые прозвучала на заседании Генеральной комиссии по вопросам рыболовства в Средиземноморье в 2015 году. 5 июня 2016 года вступило в силу Соглашение Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла.

По данным ФАО, в результате такой браконьерской добычи мировой экономике наносится ущерб в размере 10-23 миллиардов долларов США в год.

День образования российской полиции

Праздник установлен приказом МВД России от 5 марта 2018 года.

Пятого июня 1718 года Пётр I учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера. Первым главным полицмейстером стал генерал-адъютант Антон Девиер. В его подчинение было выделено 10 офицеров, 29 унтер-офицеров и 160 солдат. В 1719 году для полиции была введена особая форма: кафтаны василькового цвета с красными обшлагами, такого же цвета короткие штаны, зеленые камзолы. Они были вооружены алебардами, шпагами и фузеями со штыками.

240 лет назад (1783) французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории подняли в воздух тепловой аэростат

Этот наполненный горячим воздухом шар получил название в честь своих изобретателей — монгольфьер. Он был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. К его нижней части крепилась плетеная корзина для размещения людей и груза, в центре которой размещалась жаровня, горячий воздух от которой поднимался вверх и заполнял оболочку шара.