Мужчина случайно нашел на пляже зуб мастодонта

Житель американского города Санта-Круз, штат Калифорния, во время пробежки по пляжу обнаружил зуб мастодонта и узнал об этом из новостей. Об этом сообщает Sacbee.

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Палеонтолог из местного Музея естественной истории Уэйн Томпсон обратил внимание на пост в соцсети женщины, которая нашла необычный артефакт возле ручья Аптос. Специалист сразу опознал в находке зуб мастодонта, но оказалось, что женщина не взяла его с собой. Томпсон отправился забрать 25-сантиметровый зуб, однако на прежнем месте его не оказалось.

Палеонтолог посчитал, что кто-то тоже обратил внимание на окаменелость и унес ее домой. Мужчина разместил посты в соцсетях с просьбой к нашедшему выйти на связь. Вскоре в музей позвонил мужчина по имени Джим Смит. Выяснилось, что Смит отправился на пробежку на пляж Аптос, нашел зуб и забрал его. Через несколько дней он случайно увидел в новостях изображение такого же артефакта и понял, чем является его находка.