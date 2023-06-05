Исследование: россияне назвали главные экологические проблемы

Согласно опросу, сокращение вредных производств должно стать основным направлением защиты природы.

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5 июня российские экологи и специалисты по охране окружающей среды отмечают свой профессиональный праздник. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили почти 140 тысяч интернет-пользователей и узнали, жители каких округов и городов больше всего довольны экологией и какие меры считают важными для защиты природы.

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Россияне поделились примерно поровну: одних (46%) устраивает экология в месте их проживания, других (54%) – не совсем. Из тех, кто доволен, 32% живут в спальных районах городов-миллионников, 29% – в городах с населением до 500 тысяч человек, 18% – в загородных населённых пунктах, 12% – в центре городов-миллионников, 9% – в городах от 500 тысяч до миллиона человек. Почти половина из них (49%) проживают в Центральном федеральном округе, 16% – в Северо-Западном, 10% – в Южном. Остальные округа (Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский) набрали менее 10%.

Среди тех, кто экологией недоволен, 28% живут в спальных районах крупных городов, 33% – с населением до 500 тысяч человек, 17% – в центре миллионников, по 11% – или в загородных домах, или в населённых пунктах с численностью от 500 тысяч до миллиона человек. Из них 43% проживают в Центральном федеральном округе, по 11% – в Северо-Западном, Приволжском и Сибирском. Остальные округа (Южный, Уральский, Дальневосточный, Северо-Кавказский) набрали менее 10%.

Под «хорошей экологией» 37% россиян подразумевают отсутствие вредных выбросов. Для 24% важно, чтобы не было рядом промышленных предприятий, 19% отмечают близость к природным ресурсам. Каждый десятый (10%) признаком хорошей экологии называет чистую водопроводную воду, 8% – чистые улицы, 2% – отсутствие аллергенов.

Почти половина респондентов (49%) не планируют переезд с целью улучшения экологической обстановки. 37% хотели бы иметь возможность это сделать, каждый десятый (10%) задумывается о выборе нового места жительства, а 4% уже готовы сменить локацию.

Среди самых важных экологических проблем 52% отмечают загрязнение воздуха, 24% – вырубку лесов, 18% – загрязнение воды, 6% – глобальное потепление. При этом в качестве мер по поддержке и охране окружающей среды респонденты ставят на первое место сокращение вредных производств (44%), на второе – личную осознанность каждого человека: участие в переработке, раздельном сборе отходов (37%). На третьей строчке – снижение выбросов парниковых газов и развитие альтернативных источников энергии (по 9%). Замыкает список ограничение энергопотребления (1%).