95 лет «Человеку-амфибии» и сбывшиеся пророчества Беляева

95 лет назад, в 1928 году, вышел научно-фантастический роман Александра Беляева «Человек-амфибия» - эта история сделала писателя, уже опубликовавшего «Голову профессора Доуэля», одним из главных фантастов советской литературы. «Комсомольская правда» обсудила с академиком РАН Сергеем Готье, сбылись ли пророчества из книг Беляева.

© Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Возможна ли жизнь головы без тела

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«Голова профессора Доуэля» повествует о хирурге Керне, который под руководством оживленной головы своего бывшего руководителя Доуэля проводит несколько успешных операций – оживляет другие головы погибших людей, а одной из них дает новое тело.

Готье, глава Центра трансплантологии и искусственных органов Минздрава РФ, (и поклонник творчества Беляева), рассказал «КП», что в 2023 году существование центральной нервной системы отдельно от основного организма не выглядит фантастикой.

«Думаю, с помощью современных технологий мы могли бы обеспечить отделение головы от тела и помещение ее в условия, подходящие для сохранения жизнеспособности мозга. Но возникает вопрос – зачем?» – отметил академик.

Он подчеркнул, что такой эксперимент был бы невозможен с этической точки зрения.

Также Готье допустил, что ученые способны отделить голову от тела, которое перестало выполнять свою функцию, и соединить ее с телом человека с умершим мозгом, но решить задачу непрерывности передачи нейронных сигналов они пока не могут. Ученый заявил, что можно соединить сосуды и запустить кровоток, но тело при этом останется неуправляемым.

Существует ли Ихтиандр

В романе «Человек-амфибия» хирург-трансплантолог решает спасти ребенка со слабыми легкими, пересаживая ему жабры молодой акулы. Мальчик – Ихтиандр – выживает и получает способность жить под водой.

Готье рассказал, что ксенотрансплантация (межвидовая пересадка органов) зародилась в начале двадцатого века с пересадки гормональных органов – тогда пациентам вшивали яички обезьяны для усиления половой функции. Операция обеспечивала кратковременный успех, но затем донорский орган отторгался и умирал.

В 2022 году впервые в истории генетически модифицированное свиное сердце пересадили человеку – 57-летнему Дэвиду Беннетту. Он умер спустя два месяца после операции. На момент смерти никакой очевидной причины выявить не удалось, сердце успешно прошло пробный период – считается, что первый месяц после пересадки является критическим для пациентов. Позже стало известно, что причиной смерти стал цитомегаловирус свиньи.

Готье отметил, что риск передачи зоовирусов вместе с органом животного остается главной проблемой. Пока этот риск не исключен, у ксенотрансплантации не будет реальной области применения, подчеркнул академик.

Готье добавил, что пересадка жабр человеку невозможна по сей день.

«Акулы – это даже не другой вид, а совсем другой класс животных: не млекопитающие, а хрящевые рыбы. Там генетика совершенно другая, люди и свиньи эволюционно разошлись, условно говоря, десятки миллионов лет назад. А пропасть между людьми и акулами пролегла гораздо раньше», – объяснил он.

Главная мысль Беляева

Готье отметил, что технологии генной инженерии, кажущиеся фантастическими, уже стали реальностью. К примеру, врачи могут вылечить ребенка еще в утробе матери, изъяв из цепочки ДНК дефектный фрагмент и заменив его правильным.

«Но тут мы подходим к той главной мысли, которую хотел донести до читателей Александр Беляев: никакие технические достижения, никакие фантастические открытия ничего не значат без нравственного совершенствования человека», – подчеркнул ученый.