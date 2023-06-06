День 6 июня в истории
Чем примечательна эта дата.
День русского языка
Указ о ежегодном праздновании этого дня был подписан Президентом РФ в 2011 году. Праздник учреждён для сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов России, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.
Пушкинский день России
Отмечается в соответствии с указом Президента РФ от 21 мая 1997 года «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».
В СССР 6 июня отмечался Пушкинский праздник поэзии. В 1997 году праздник получил государственный статус.
В этот день по всей стране проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству Александра Сергеевича Пушкина, литературе и русскому языку.
День русского языка в ООН
Установлен 20 февраля 2010 года на заседании Департамента общественной информации Секретариата организации. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1799 году родился русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Его по праву считают создателем современного литературного русского языка.
Русский язык является одним из шести официальных языков ООН наравне с английским, арабским, испанским, китайским и французским.
По данным Россотрудничества, на русском языке в мире говорят от 270 до 300 миллионов человек. Он является родным для более 140 миллионов жителей Земли.