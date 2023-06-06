День 6 июня в истории

Чем примечательна эта дата.

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День русского языка

Указ о ежегодном праздновании этого дня был подписан Президентом РФ в 2011 году. Праздник учреждён для сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов России, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

Пушкинский день России

Отмечается в соответ­ствии с указом Президента РФ от 21 мая 1997 года «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

В СССР 6 июня отмечался Пушкинский праздник поэзии. В 1997 году праздник получил государственный статус.

В этот день по всей стране проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству Александра Сергеевича Пушкина, литературе и русскому языку.

День русского языка в ООН

Установлен 20 февраля 2010 года на заседании Департа­мента общественной информации Секретариата организации. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1799 году родился русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Его по праву считают создателем современного литературного русского языка.

Русский язык является одним из шести официальных языков ООН наравне с английским, арабским, испанским, китайским и французским.