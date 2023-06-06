Билл Гейтс поделился списком книг, которые он советует прочитать летом

Билл Гейтс, американский миллиардер и сооснователь Microsoft, опубликовал список книг, которые он рекомендует прочитать в этом летнем сезоне. Этот список имеет свою особенность по сравнению с предыдущими.

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Первой рекомендацией является роман «Завтра, и завтра, и завтра» американской писательницы Габриэль Зевин, который был выпущен в прошлом году. В книге рассказывается о моральных проблемах двух друзей-разработчиков игр, которые стремятся сохранить свои отношения и творческое партнерство.

Вторая книга в списке – научно-популярное произведение Говарда Френча под названием «Рожденный в темноте», которое рассказывает о многовековой истории африканского континента. Билл Гейтс считает, что эта книга вызывает сомнения в стандартных представлениях европейцев об Африке.

Неожиданно следующая рекомендация – это не книга, а датская политическая драма под названием «Борген». Сериал рассказывает историю вымышленной героини, которая становится премьер-министром страны и сталкивается с вызовами сложной многопартийной национальной системы. Билл Гейтс признался, что он полностью «погрузился» во все четыре сезона этого фильма.

И наконец, последний пункт – список музыки, который, по мнению самого Гейтса, «не так уж плох для дедушки». В плейлисте содержится более 30 песен самых разных исполнителей, начиная от The Beatles и заканчивая Maroon 5.