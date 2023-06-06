Названа музыка, помогающая сконцентрироваться на работе

Чтобы сконцентрироваться на рабочем процессе, лучше выбирать в качестве фона инструментальную музыку, рассказал эксперт по саморазвитию Александр Король. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что такие композиции будут задавать единый темп и помогут не отвлекаться на внешние факторы.

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Для сохранения продуктивного состояния лучше слушать инструментальные композиции — они будут задавать единый темп, который не будет отвлекать вас на внешние факторы. Отличное решение для работы — современная классическая музыка, — подчеркнул Король.

По словам эксперта, приятная музыка способна повысить уровень дофамина, который в том числе отвечает за мотивацию, внимание и креативность. Можно отдавать предпочтение уже знакомым песням: это позволит не тратить лишние ресурсы на попытки понять композицию. Кроме того, людям творческих профессий и IT-сферы стоит обратить внимание на электронную музыку и инди-поп. Ритм таких мелодий помогает поддерживать в тонусе мозговую деятельность.

Король добавил, что при прослушивании музыки ежедневно человек начинает воспринимать ее смысл неосознанно. Например, находясь в подавленном состоянии, люди могут выбирать депрессивные песни, сильнее углубляясь в свои переживания. Эксперт советует отказаться от такой поведенческой модели и выбирать позитивную музыку, чтобы, наоборот, повысить настроение.

Для сохранения бодрости хорошо подходит фолк, поп или рок-музыка с элементами регги, отметил Король. Он добавил, что перед тренировкой нужно выбирать энергичные треки. Так, хорошо подойдет рэп или альтернативный рок.