Почему Раиса Горбачева обращалась к своим родителям на «вы»

Сегодня кажется странным, что Раиса Максимовна Горбачева, которая выросла в обычной семье, обращалась к своим родителям на «вы». Да и «отцом» и «матерью» Максима Андреевича и Александру Петровну «первая леди» никогда не называла. Но в то время это не считалось чем-то из ряда вон выходящим.

Максим и Александра Титаренко

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Раиса Максимовна Горбачева (в девичестве Титаренко) родилась в 1932 году в алтайском городе Рубцовске. Родители «первой леди» СССР были людьми простыми. Мать Горбачевой, Александра Петровна Парада, происходившая из крестьян, рано вышла замуж. Со будущим супругом судьба свела ее в родном селе Веселоярск, где тогда прокладывали железную дорогу. На строительстве дороги трудился инженер Максим Андреевич Титаренко, который был родом из Чернигова. Вскоре молодые люди поженились, и уже в Рубцовске на свет появилась их первая дочь Раиса.

К 25 годам Александра Петровна уже была матерью троих детей: вслед за Раисой, родились дочь Людмила и сын Евгений. Чета Титаренко воспитывала своих детей в атмосфере взаимопонимания и доверия. Так, Николай Зенькович, автор книги «Михаил Горбачев», пишет, что Александра Петровна обладала доброжелательным характером, причем и по отношению к малознакомым людям. Максим Андреевич тоже был очень добрым и мягким человеком. Он часто беседовал со своими детьми, рассказывая им истории из своего детства, но никогда не проверял, выучили ли они уроки.

Обращение к родителям

Тем не менее Раиса Максимовна училась на отлично, она окончила школу с золотой медалью и без экзаменов был принята в Московский государственный университет. Все это говорит о том, насколько Горбачева уважала своих родителей. Она сама, ее младшие сестра и брат всегда называли родителей исключительно на «вы». Подобное обращение в то время не считалось чем-то из ряда вон выходящим. Напротив, уважительное отношение к родителям, которое выражалось в назывании их на «вы», было обычным делом. Причем, не только в среде интеллигенции, но и в самых простых семьях.

Мало того, ни Раиса, ни Людмила, ни Евгений никогда не позволяли себе назвать родителей «матерью» и «отцом». Это тоже было не принято в те годы. Для этого использовались более мягкие слова вроде: «мама» и «папа». Как утверждает Елена Земская, автор учебника «Русская разговорная речь», даже сегодня обращение «мать» и «отец» может иметь оттенок грубоватости. Чаще всего такие слова употребляют в своей речи взрослые дети. «Матушка» и «батюшка» во времена юности Раисы Максимовны также не пользовались популярностью. Уж слишком они были похожи на «старорежимные».

«Что дала мне семья?»

Впрочем, Александра Петровна всю жизнь занималась только домом и детьми, а Максим Андреевич относился к советской власти с некоторой иронией и в партии не состоял. А вот Раиса Максимовна и Михаил Горбачев тогда были вполне «коммунистически настроены». Благодаря этому, они оба впоследствии поднялись по карьерной лестнице. Но по молодости лет Раиса Максимовна даже о собственной свадьбе сообщила родителям в последний момент. Горбачева утверждала, что не хотела обременять отца и мать, которым и без нее приходилось содержать двоих детей.