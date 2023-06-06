Почему Раиса Горбачева обращалась к своим родителям на «вы»

Почему Раиса Горбачева обращалась к своим родителям исключительно на «вы»
Сегодня кажется странным, что Раиса Максимовна Горбачева, которая выросла в обычной семье, обращалась к своим родителям на «вы». Да и «отцом» и «матерью» Максима Андреевича и Александру Петровну «первая леди» никогда не называла. Но в то время это не считалось чем-то из ряда вон выходящим.
Максим и Александра Титаренко
Раиса Максимовна Горбачева (в девичестве Титаренко) родилась в 1932 году в алтайском городе Рубцовске. Родители «первой леди» СССР были людьми простыми. Мать Горбачевой, Александра Петровна Парада, происходившая из крестьян, рано вышла замуж. Со будущим супругом судьба свела ее в родном селе Веселоярск, где тогда прокладывали железную дорогу. На строительстве дороги трудился инженер Максим Андреевич Титаренко, который был родом из Чернигова. Вскоре молодые люди поженились, и уже в Рубцовске на свет появилась их первая дочь Раиса.
К 25 годам Александра Петровна уже была матерью троих детей: вслед за Раисой, родились дочь Людмила и сын Евгений. Чета Титаренко воспитывала своих детей в атмосфере взаимопонимания и доверия. Так, Николай Зенькович, автор книги «Михаил Горбачев», пишет, что Александра Петровна обладала доброжелательным характером, причем и по отношению к малознакомым людям. Максим Андреевич тоже был очень добрым и мягким человеком. Он часто беседовал со своими детьми, рассказывая им истории из своего детства, но никогда не проверял, выучили ли они уроки.
Обращение к родителям
Тем не менее Раиса Максимовна училась на отлично, она окончила школу с золотой медалью и без экзаменов был принята в Московский государственный университет. Все это говорит о том, насколько Горбачева уважала своих родителей. Она сама, ее младшие сестра и брат всегда называли родителей исключительно на «вы». Подобное обращение в то время не считалось чем-то из ряда вон выходящим. Напротив, уважительное отношение к родителям, которое выражалось в назывании их на «вы», было обычным делом. Причем, не только в среде интеллигенции, но и в самых простых семьях.
Мало того, ни Раиса, ни Людмила, ни Евгений никогда не позволяли себе назвать родителей «матерью» и «отцом». Это тоже было не принято в те годы. Для этого использовались более мягкие слова вроде: «мама» и «папа». Как утверждает Елена Земская, автор учебника «Русская разговорная речь», даже сегодня обращение «мать» и «отец» может иметь оттенок грубоватости. Чаще всего такие слова употребляют в своей речи взрослые дети. «Матушка» и «батюшка» во времена юности Раисы Максимовны также не пользовались популярностью. Уж слишком они были похожи на «старорежимные».
«Что дала мне семья?»
Впрочем, Александра Петровна всю жизнь занималась только домом и детьми, а Максим Андреевич относился к советской власти с некоторой иронией и в партии не состоял. А вот Раиса Максимовна и Михаил Горбачев тогда были вполне «коммунистически настроены». Благодаря этому, они оба впоследствии поднялись по карьерной лестнице. Но по молодости лет Раиса Максимовна даже о собственной свадьбе сообщила родителям в последний момент. Горбачева утверждала, что не хотела обременять отца и мать, которым и без нее приходилось содержать двоих детей.
Да и в своих мемуарах «первая леди» отзывалась о своих родителях с теплом и уважением. Раиса Максимовна писала: «Что дали мне родители? Что дала семья? Спрашивая себя об этом, знаете, о чем невольно думаю? Что мои родители и, вообще, люди, кто перенес весь трагизм тех лет нашей истории, …не имели возможности реализовать себя так, как им того хотелось. Вероятно, поэтому они избрали своей целью — хотя бы через детей дотянуться до тех ценностей, которые для них самих в подавляющем большинстве так и оказались за семью печатями... Всей своей жизнью они воспитывали у нас и чувство ответственности за свои дела, поступки».