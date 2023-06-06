Пропавшая собака пять недель выживала в горах в одиночестве и вернулась домой

Турист в американском штате Колорадо спас собаку, которая сбежала из дома и пять недель в одиночестве выживала в горах. Об этом сообщает New York Post.

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Девятилетняя шетландская овчарка по кличке Райли убежала со двора хозяина, перепрыгнув через забор с высокого сугроба, и назад не вернулась. Владелец животного Майк Кругман безуспешно попытался разыскать пса самостоятельно, и в итоге обратился в местную службу поиска пропавших домашних животных. Через пять недель и один день после исчезновения хозяин получил звонок из приюта с известием, что пса нашли.

Оказалось, что примерно через месяц после исчезновения пса некий Зак Хакетт был в походе в Скалистые горы и услышал вдалеке слабый лай. Он пошел на звук и обнаружил изможденного и голодного Райли. Мужчина завернул собаку в ветровку и начал спускаться с горы вместе с ней. Спуск занял около двух часов.

За время отсутствия пес преодолел по меньшей мере шесть с половиной километров, поднявшись с высоты 2,5 тысячи метров до 3,7 тысячи метров над уровнем моря в Скалистых горах. Через несколько дней после спасения собака воссоединилась с владельцем.