Пушкин в Бессарабии: тайная ложа, цыганские страсти и опасные стихи

В самом центре Кишинева есть переулок, который называют Пушкинской горкой. По преданию, по узеньким улочкам, вдоль приземистых глинобитных домов осенью 1820 года шагал сам Александр Сергеевич. В столицу Бессарабской губернии поэт прибыл в южную ссылку. Спустя два века с именем Пушкина в Молдове связано множество интересных мест. Сохранились дома и усадьбы, где жил и творил великий поэт.

Немилость царя

Видео дня

На момент приезда в Кишинев Александру Сергеевичу был всего 21 год. За плечами поэта – Царскосельский лицей, служба в Коллегии иностранных дел и колоссальный успех в литературных кругах. Однако положение Пушкина пошатнула немилость царя Александра I.

«Как считал сам Александр Сергеевич, его сюда послали в ссылку за стихотворение «Деревня», оду «Вольность», многочисленные эпиграммы и эпатажное поведение», – рассказывает музеограф дома-музея Пушкина в Кишиневе Марина Подлесная.

Поначалу царь распорядился сослать опального поэта в Сибирь. Ссылки на север Пушкину удалось избежать благодаря заступничеству влиятельных друзей. Взамен Александра Сергеевича отправили в служебную командировку, к главному попечителю колонистов Южного края генералу Инзову. Дорога из Санкт-Петербурга в Кишинев заняла более четырех месяцев. Путь пролегал через юг России, Кавказ и Крым.

Первое пристанище в Кишиневе

Добравшись до Кишинева, Александр Сергеевич заселился в заезжий домик купца Наумова. Старинный флигель до сих пор стоит в центре столицы и является главным экспонатом дома-музея Пушкина. Флигель построен из бута – роскошь для того времени. Дома в Кишиневе в те времена строились из самана – смеси соломы и глины.

«В Кишиневе во времена Пушкина не было гостиниц. Эта была самая лучшая. Наумов принимал на квартиру самых важных гостей, среди которых – генералы, чиновники высокого ранга», – объясняет музеограф Марина Подлесная.

Крепкий флигель выдержал несколько землетрясений, одно из сильнейших произошло как раз при Пушкине, в 1821 году. Дом выстоял и во время Второй мировой войны, пострадала лишь крыша. А вот прочные стены сохранились с пушкинских времен. Первые масштабные реставрационные работы дома провели сразу после войны, в 1946 году. Тогда же было принято решение оставить небольшие фрагменты подлинных стен без штукатурки. Сегодня здесь можно увидеть каменную кладку XIX века.

Скромный быт в южной ссылке

В распоряжении поэта были две комнаты, разделенные сенями. У входа, как и тогда, стоит умывальный столик с медным кувшином и тазом. Как рассказывают молдавские пушкинисты, воду поэту сюда приносил крепостной лакей Никита Козлов. Он сопровождал Пушкина в ссылке и знал все его прихоти.

«Пушкин никогда не грел воду. Знаем, что по утрам он любил принимать холодную ванну, закалялся. Оттого и фигура такая спортивная, подтянутая», – говорит музеограф Марина Подлесная.

В комнате Александра Пушкина воссоздана обстановка, в которой жил и творил поэт. Большую часть помещения занимает рабочий уголок: на столике – чернильница с пером, копии рукописей произведений, а также портрет любимого поэта Байрона. При себе у Пушкина всегда был переносной секретер для переписки. Не расставался Александр Сергеевич и с тростью – это была его особая страсть.

«Трость, которой он пользовался в Кишиневе, весила полтора килограмма. Пушкин использовал ее в том числе для того, чтобы рука не дрогнула во время дуэли», – рассказывает Марина Подлесная.

В период ссылки поэт часто демонстрировал владение оружием и заключал пари, в Бессарабии у него было шесть дуэлей. Однако большую часть времени Пушкин посвящал творчеству. О нем рассказывает постоянная экспозиция музея.

Экспозиция музея

В одном дворе с гостевым домиком 75 лет назад был открыт один из старейших пушкинских музеев в мире. В экспозиции насчитывается более 40 тысяч экспонатов, а первые 700 сюда привезли из Пушкинского дома в Санкт Петербурге.

«Это предметы быта, картины, старинные гравюры тех лет. Среди них портрет Пушкина, выполненный художником Кипренским, подлинник этой работы хранится в Третьяковской галерее. Но копия выполнена тоже художниками из Эрмитажа», – рассказывает научный сотрудник дома-музея Пушкина Валентина Грабовская.

В музее оборудованы несколько экспозиционных залов: в одних расставлены сервизы XIX века и мебель в стиле ампир, по соседству выставлены знаменитые пушкинские шаржи и точные копии портретов, написанных поэтом в Бессарабии. В период ссылки поэт нарисовал 300 незнакомок. Пушкина вдохновляли быт и пестрая смесь национальностей, которые встретились ему в Кишиневе. Поэт даже писал об этом в ссылке:

Теснится средь толпы еврей сребролюбивый,

Под буркою казак, Кавказа властелин,

Болтливый грек и турок молчаливый,

И важный перс, и хитрый армянин.

Мир24

Свои рисунки Пушкин не подписывал. Изучением таинственных образов занялись советские ученые.

«Уникальную методику идентификации портретов южного периода создал исследователь Георгий Богач. Он использовал науку физиогномику, удалось определить 40 красавиц. Большинство из них – представительницы знати Кишинева XIX века», – говорит научный сотрудник дома-музея Пушкина Валентина Грабовская.

Отдельные залы посвящены пушкинским героям, например, Онегину и Татьяне. Первые строчки знаменитого романа Пушкин написал в Кишиневе, да не на простой бумаге, а в масонской тетради, обтянутой кожей. Она досталась ему после закрытия тайной ложи в Кишиневе, куда входил поэт. Здание, в котором располагалась масонская ложа Кишинева, до сих пор стоит в центре столицы.

Тайная ложа

Не секрет, что Пушкин в свободное от службы время активно участвовал в жизни кишиневской интеллигенции. Общение в высших кругах проложило ему дорогу в масонскую ложу, куда он так мечтал попасть. Ранее в Санкт-Петербурге поэта в тайную организацию не приняли. Кишинев, в свою очередь, стал второй и уже удачной попыткой.

«Это было время, когда все были масонами. Не быть масоном – значит не быть принятым в приличном обществе», – объясняет музеограф Марина Подлесная.

Документов о принятии в ложу Пушкина не сохранилось, однако есть свидетельство в кишиневском дневнике поэта 1821 года: «4 мая был я принят в масоны». Кроме Александра Сергеевича в состав ложи входили более двадцати человек. Участники тайной организации собирались в подвале дома, где жил грек Михалаки Кацики. Прежде чем стать членом тайного общества, надо было пройти обряд.

«Для каждой ложи были свои обряды. Известно, что в роду Пушкина были масоны: например, его дяде Василию Львовичу достался обряд «шубное прение» – страшный обряд. Положили его на лавку с завязанными глазами и засыпали шубами, так он обалдел от жары, но был принят в ложу», – рассказывает Марина Подлесная.

Ложа была названа в честь древнеримского поэта Овидия, а число 25 стала ее порядковым номером – организация была последней по списку в Российской империи. Говорят, что название ложи предложил сам Пушкин. В годы южной ссылки он был увлечен творчеством древнеримского поэта.

«Для Александра Сергеевича Овидий был человеком, который был таким же изгнанником, как и он. Он чувствовал это сходство, родственную душу», – подчеркнула музеограф.

Ложа просуществовала всего несколько месяцев. В ноябре 1821-го она прекратила деятельность. Главной причиной стала политическая направленность организации и цели, которые преследовали ее члены – южные декабристы и гетеристы.

Пушкин и декабристы

Выслав Пушкина на юг, царское правительство приблизило поэта к декабристам. Ложа была местом, где собирались участники кишиневской ячейки Южного тайного общества – самой активной организации декабристов в Российской империи. Здесь поднимали вопросы изменения политического строя в России. Александр Сергеевич формально не входил в ряды декабристов, но являлся их единомышленником.

«Пушкин разделял все мнения декабристов по поводу необходимости преобразований в России», – говорит музеограф Марина Подлесная.

В ячейку декабристов входили офицеры 16-й пехотной дивизии под командованием генерала Михаила Федоровича Орлова, друга Пушкина. Памятник ему установлен рядом с бывшим зданием масонской ложи. В Кишиневе молодой поэт был завсегдатаем в доме генерала, близко общался с офицерами.

«Поэт очень много спорил, о чем даже писал в письмах своему другу: «С Орловым спорю, мало пью…» – рассказывает Марина Подлесная.

Опасные стихи

Царское правительство преследовало Пушкина не только за вольнодумство, но и за атеистические произведения. Как рассказывают исследователи, по пути в кишиневскую масонскую ложу Пушкин проходил мимо Благовещенской церкви – это один из старейших храмов Кишинева. Здесь поэт посещал службы по указанию генерала Инзова. По мнению пушкинистов, церковные обряды и сюжетные росписи на стенах храма вдохновили поэта на написание скандальной поэмы «Гавриилиада». В ней рассказывается о плотской любви библейских героев. Говорят, Пушкин так увлекся идеей, что перед написанием поэмы даже прочел Евангелие. Из-за «Гавриилиады» Пушкина вызывали на допрос, ему грозила каторга. В итоге от авторства он отказался.

«Когда мы говорим о любви между античными богами, между восточными богами, нам это кажется приемлемым, но когда говорим о плотской любви, связанной с архангелом Гавриилом, сатаной – для нас это совершенно другая тема», – объясняет музеограф Марина Подлесная.

Находясь в южной ссылке, Пушкин написал более 160 стихотворений и поэм. Первыми на бумагу легли строчки стихотворения «Черная шаль». Исследователи говорят, что оно было написано по мотивам распространенной в те годы молдавской песни. Поэтому Пушкина называют первым русским собирателем молдавского фольклора.

Собиратель молдавского фольклора

В Кишиневе Пушкин посещал народные гуляния, игры и базары. Разгуливая по городу в праздничные дни, поэт без стеснения присоединялся к народным танцам – хоре и жоку. Сохранились свидетельства о том, что Пушкин изучал молдавский язык. В этом ему помогал один из служителей генерала Инзова – бадя Тудор. В ссылке Пушкин написал себе небольшой молдавский словарь. Изучить в совершенстве язык он не успел, однако запаса для элементарного разговора было достаточно. Поэт внимательно слушал и записывал песни болгарских, греческих и сербских эмигрантов. Интересен ему был и цыганский фольклор.

Известные строки «Цыганы шумною толпою по Бессарабии кочуют...» Пушкин написал после того, как посетил молдавское село Долна. Оно находится в часе езды от Кишинева, а вот поэт, по преданию, добирался сюда целые сутки на тройке лошадей. Здесь он гостил у боярской семьи и повстречал цыганку Земфиру, но обо всем по порядку.

Дни в усадьбе Ралли

Летом 1821 года Пушкин приезжает в гости к своему другу – богатому помещику Замфиру Ралли. Во владении боярина было 13 молдавских и цыганских сел, а имение в Долне считалось самым роскошным в округе. Оно до сих пор сохранилось и находится в отличном состоянии. Более полувека в усадьбе открыт музей, и посетители могут окунуться в быт бессарабских бояр XIX века. Известно, что Ралли на предметы интерьера тратил целые состояния: диваны, кресла с атласными обивками, бархатные занавески боярин выписывал из Франции и Италии. А для музыкальных вечеров заказывал эксклюзивные инструменты.

«В нашей экспозиции – фортепиано 1808 года. На инструменте играла дочь боярина Ралли Мария. Пушкин ласково называл ее Мариола и очень любил с ней танцевать. Надо сказать, что и сам Пушкин владел игрой на инструменте, и ему это очень нравилось», – рассказывает музеограф Елена Русу.

Комната сестер Ралли обставлена в стиле рококо. Здесь дочери боярина читали романы и вышивали, а с Пушкиным чаще всего встречались за обеденным столом.

«Александр Сергеевич Пушкин очень любил молдавскую чорбу, которую варили из молодого барашка. Он обожал молдавское молодое вино – муст», – говорит музеограф Раиса Сирицану.

Говорят, Пушкин любил кизиловое варенье. Ягоды для него собирали с дерева, которое до сих пор растет в приусадебном парке. Здесь поэт вечерами гулял и наслаждался местными видами.

Черноглазая любовь

В окружении семейства Ралли Пушкин провел два летних месяца, а на обратном пути из боярской усадьбы поэт повстречал цыганский табор. Александра Сергеевича увлекла дочь булибаши (в переводе с румынского – предводитель цыган) – Земфира. Поэт был так очарован ее красотой, что решил остаться в таборе на целых две недели.

«Цыганка была с большими черными глазами и вьющимися длинными косами. Одевалась по-мужски: носила цветные шаровары, баранью шапку, вышитую молдавскую рубаху, и курила трубку. Шею украшало богатое ожерелье из золотых и серебряных монет», – рассказывает музеограф Елена Русу.

Шатры цыгане раскинули в могучих лесах Кодрах. Туристов, приезжающих в Долну, обязательно приводят на поляну, где, как говорят, поэт впервые услышал цыганские песни. Здесь даже есть источник, названный в честь Земфиры, где загадывают желание. Существует поверье, что если умыться в роднике Земфиры, то любовь будет долгой и счастливой. И это при том, что романтическая история Пушкина и красавицы-цыганки на самом деле закончилась внезапно: Земфира сбежала, а поэт так и не нашел ее. Но память об от этой встрече увековечена в поэме «Цыганы».

Памятник нерукотворный

Самый известный в Молдове памятник Пушкину стоит в центральном парке Кишинева. Исследователи говорят, что в глубине тенистых аллей Александр Сергеевич находил душевный покой и черпал вдохновение, оттого и бюст поэта занимает центральное место в парке. Это самый старый монумент в столице, его установили в 1885 году. Правда, изначально памятник хотели поставить в Кишиневской гимназии.

«Когда обратились к городскому главе Карлу Шмидту с просьбой выделить деньги на то, чтобы поставить памятник, он сказал: это не дело одной школы, а общее дело всех горожан, для которых имя Пушкина священно», – рассказывает музеограф Марина Подлесная.