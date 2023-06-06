Россияне рассказали, как лучше всего выучить родной язык

По мнению большинства респондентов, чтение художественной литературы и профессиональных текстов эффективнее закрепляет знания и правила русского языка.

6 июня, в день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, во всём мире отмечается День русского языка. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили почти сто тысяч интернет-пользователей и узнали, что для них важнее всего в изучении русского языка, а также как поддерживать необходимые знания после школы.

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Для 89% респондентов русский – родной. Из них 44% отмечают, что грамотность – речь без слов-паразитов, 35% – отсутствие письменных ошибок, 19% – умение просто и понятно объясняться. Знание наизусть всех правил имеет значение только для 2%.

Респондентам, для которых русский – не родной (11%), важнее обучение разговорным навыкам. 43% грамотным владением языка называют стройную речь с богатым словарным запасом, 27% – умение просто и понятно объясняться, 25% – навык писать без ошибок и 5% – знание наизусть всех правил.

52% россиян считают, что лучший способ обучиться грамотности в школьном возрасте – читать классическую литературу, 19% – общаться с образованными людьми. Ещё 19% ключевыми факторами изучения русского называют талант и харизму преподавателя. Лишь 7% отмечают необходимость знания правил и 3% – важность проведения специальных акций и мероприятий по популяризации грамотности.

Первенство литературе в вопросе поддержки языковых навыков отдают и представители более взрослого поколения. 80% уверены, что надо читать больше профессиональных и экспертных текстов (как в книгах, так и в СМИ), 14% – писать самим (дневники, письма, сообщения и т.д.). При этом 4% периодически проходят тестирования, диктанты и советуют это делать другим, а по 1% считают, что в этом помогут тематические курсы или чтение специализированных блогов.

43% опрошенных владеют только одним языком – русским, а 57% знают и другие. Из них 11% оказались билингвами – для них второй известный им язык тоже родной. 28% помимо русского языка учили еще один, а 18% – два и более.

Наибольшей популярностью среди иностранных пользуются английский (62%), немецкий (13%) и французский (2%). Каждый седьмой респондент (14%) кроме русского знает один из языков коренных народов России.