«Сталин слишком груб!»: что на самом деле написал Ленин в «завещании»

В течение всего своего правления Сталин позиционировал себя как верного продолжателя дела «вечно живого вождя». Однако существуют косвенные доказательства того, что Сталин на самом деле нарушил последнюю волю Владимира Ильича, отчего дальнейшая история страны пошла но новому сценарию…

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«Живее всех живых»

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Последние несколько лет своей жизни Владимир Ленин очень тяжело болел. Уже к 1921 году он совершенно ослабел, страдал от недостатка дыхания, испытывал мучительные боли в груди и в ногах, жаловался в письме Максиму Горькому на смертельную усталость и невозможность работать. Затем один за другим последовали три инсульта. В своей монографии о «великом человеке, перевернувшем мир», которая признана лучшей среди последних исследований подобного рода, британский историк Виктор Себестьен подчеркивает, что причиной стремительного угасания вождя мировой революции стал, вопреки распространенному мифу, вовсе не сифилис, а наследственный атеросклероз, сведший в могилу 54-летнего отца Ленина. Как утверждает британский исследователь, Ленин испытывал такие страдания, что даже просил свою супругу Надежду Крупскую дать ему яду. Не решившись на такой поступок, верная спутница вождя обратилась за помощью к Сталину, но тот не позволил выполнить просьбу Ильича.

Когда же Ленин скончался, камнем преткновения среди членов Политбюро Компартии стал вопрос о том, как именно должно упокоиться тело главного символа мировой революции. Уже в 1980-е годы историк Аким Арутюнов распространил версию о том, что сам Владимир Ильич якобы просил похоронить его рядом с матерью на Волковом кладбище в Северной столице. Однако единственным косвенным подтверждением, которое смог привести Арутюнов, стало свидетельство третьих лиц об устном разговоре между Лениным и Крупской. В то же время соратник Ленина Бонч-Бруевич утверждал, что Ленин предпочитал кремацию. И действительно, в 1919 году Ленин подписал декрет о предпочтительности кремации покойных.

За кремацию выступал и Лев Троцкий, который был ярым противником мумификации тела лидера большевистской партии, называя «безумием» уподобление его останков религиозному культу мощей христианских святых. Вносились также предложения заморозить тело Ленина для будущей прогрессивной науки, которая, возможно, со временем найдет способ воскрешать людей из мертвых. Однако на окончательном решении сохранить тело Ленина для потомков путем бальзамирования, по мнению большинства историков, настоял именно Иосиф Сталин. Как утверждает профессор Калифорнийского университета в Беркли Алексей Юрчак, решение Сталина о мумификации тела вождя мирового пролетариата имело стратегическое значение, поскольку действительно сделало Ленина в глазах народных масс «живее всех живых» и способствовало сакрализации его образа как символа самой социалистической идеи.

«Завещание Ленина»

Наконец, главным спорным документом, вокруг которого дискуссии историков не утихают до сих пор, стало так называемое «Письмо к съезду», известное также как «Завещание Ленина». Оно предположительно надиктовывалось Лениным с 23 декабря 1922 года по 4 января 1923 года и было зачитано Надеждой Крупской перед XIII съездом РКП(б) в 1924 году. В нем Владимир Ильич, давая оценку своим партийным соратникам, высказался против кандидатуры Сталина на посту Генерального секретаря РКП(б).

«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение».

Услышав мнение непререкаемого партийного авторитета, Сталин на том историческом заседании впервые заявил о готовности подать в отставку: «Что ж, я действительно груб… Ильич предлагает вам найти другого, который отличался бы от меня только большей вежливостью. Что же, попробуйте найти», – заявил он. Однако большинство членов Политбюро, за исключением сторонников Троцкого, проголосовали за то, чтобы сохранить место генсека за Сталиным. Та же картина в дальнейшем повторится еще несколько раз: Сталин будет предлагать отставку, Политбюро ее отклонять.

«Завещание Ленина» предназначалось для слушания на закрытом заседании, и противники Сталина впоследствии обвиняли его в том, что он пытался скрыть последнюю волю вождя. Однако 10 ноября 1927 года «Письмо к съезду» было обнародовано в приложении «Дискуссионный листок» к газете «Правда» и в том же году помещено в бюллетене № 30 XV съезда ВКП(б). Позднее, в середине 1930-х, этот документ будет объявлен фальшивкой, а хранение его публикации будет криминализовано. Вновь «Завещание Ленина» зазвучит уже только на знаменитом XX съезде 1956 года в речи Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях».

До сих пор точно неизвестно, является ли «Письмо к съезду» подлинным. Такие историки, как В.А. Сахаров, Ю.Н. Жуков, В.П. Иванов, В.К. Ермаков, считают, что на самом деле авторство «Завещания» принадлежит не Ленину, а самой Крупской или Троцкому. В то же время исследователи, склонные считать «Завещание» подлинным, обвиняют Сталина в том, что тот отклонился от ленинского пути, что в конечном итоге и привело страну к массовым репрессиям.