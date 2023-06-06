Крупнейшие ГЭС России и мира

Гидроэлектростанции вырабатывают электричество благодаря энергии падающей воды. Их строительство позволяет обеспечить дешевой электроэнергией крупные промышленные предприятия и города. Как правило, ГЭС строят на реках, которые перегораживают плотинами.

Рассказываем, где находятся крупнейшие гидроэлектростанции России и мира, в материале «Рамблера».

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Самые мощные ГЭС в мире

Плотина «Три ущелья»

Самые мощные гидроэлектростанции находятся в Китае. Самая большая ГЭС мира – «Три ущелья», расположенная на реке Янцзы в городе Сандоупин. Установленная мощность ГЭС «Три ущелья» составляет 22 750 МВт, а длина плотины – 2335 метров. Это был крупнейший национальный проект, завершенный в 1994 году. Строительство гидроэлектростанции заняло около 17 лет. Согласно подсчетам, на конец 2000-х в проект ГЭС было вложено около 26 миллиардов долларов.

Плотина Итайпу

Еще одна мощнейшая ГЭС находится в 20 километрах от города Фос-ду-Игуасу на бразильско-парагвайской границе. Мощность гидроэлектростанции на реке Парана составляет 14 000 МВт. Проектирование ГЭС началось еще в 1971 году. Через 20 лет были введены в эксплуатацию последние два из 18 генератора. Чтобы построить плотину, власти были вынуждены переселить около 10 тысяч семей, а расходы на проект достигли 15,3 миллиарда долларов.

Плотина Силоду

Третья по величине и мощности ГЭС в мире тоже расположена в Китае – на реке Цзиньша, которая является крупным притоком реки Янцзы. Мощность гидроэлектростанции Силоду – 13860 МВт. В 2005 году строительство ГЭС было приостановлено из-за риска негативного влияния на экологию: один из участков проекта находился в заповеднике редких рыб и сейсмоопасной зоне. Однако вскоре работы продолжились и были полностью завершены в 2013 году.

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ГЭС Белу-Монти

Комплекс гидроэлектростанций Белу-Монти находится в бразильском штате Пара – в северной части реки Шингу. Мощность ГЭС составляет 11230 МВт. Первые два гидроагрегата были запущены еще в 2016 году. На полную мощность ГЭС заработала в ноябре 2019 года.

Плотина Гури

Плотина Гури носит также название «гидроэлектростанция имени Симона Боливара» и является пятой в мире ГЭС по мощности. Она расположена в Венесуэле – в штате Боливар на реке Карони. Гидроэлектростанция покрывает 65 процентов потребности государства в электроэнергии. Ее мощность составляет 10 235 МВт.

Самые большие ГЭС в России

В России более сотни гидроэлектростанций разных мощностей. Самые крупные ГЭС расположены в Сибири.

Саяно-Шушенская ГЭС

Саяно-Шушенская ГЭС находится в Хакасии. Ее установленная мощность составляет 6400 МВт, а длина плотины - 1074 метра. Саяно-Шушенская ГЭС, расположенная на реке Енисей, начала строиться в 1963 году. В эксплуатацию она была введена в декабре 1978 года.

Красноярская ГЭС

Вторая по величине в России ГЭС находится в 40 километрах от Красноярска, вверх по течению Енисея. Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 20,4 миллиарда кВт. Мощность гидроэлектростанции – 6000 МВт. Строительство Красноярской ГЭС началось в августе 1959 года, а завершилось – в 1972 году. На Красноярской плотине установлен единственный в России судоподъемник, который позволяет проходить через нее судам.

Братская ГЭС

Братская гидроэлектростанция была открыта на реке Ангара в Иркутской области в 1967 году. Мощность ГЭС – 4500 МВт. Однако показатели ее среднегодовой выработки электроэнергии занимает первое место в России и составляет 22,6 миллиарда кВт. Длина плотины – 924 метра, а максимальная высота – 124, 5 метра. Этой гидроэлектростанции поэт Евгений Евтушенко посвятил одноименную поэму «Братская ГЭС».

Усть-Илимская ГЭС

Еще одна крупная гидроэлектростанция в Иркутской области – Усть-Илимская. Мощность ГЭС — 3840 МВт. За год на ней вырабатывает 20,7 кВт ч электроэнергии. Строительство Усть-Илимской ГЭС началось в 1963 году, а последний агрегат подключен в марте 1979 года.

Волжская ГЭС