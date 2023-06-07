День 7 июня в истории

Чем примечательна эта дата.

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Всемирный день безопасности пищевых продуктов

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Памятная дата ООН, установленная резолю­цией Генеральной Ассамблеи организации в декабре 2018 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Цель Всемирного дня безопасности пищевых продуктов — привлечь внимание общественности и способствовать организации мер по предупреждению, выявлению и снижению пищевых рисков, а также содействовать продовольственной безопасности, здоровью человека, экономическому процветанию, сельскому хозяйству, доступу на рынок, туризму и устойчивому развитию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от пищевых инфекций, а также болезней пищевого происхождения умирает порядка 3 миллионов человек.

Всемирный день бега

Проводиться в первую среду июня. В этом году он выпадает на 7 июня.

Массовое спортивное мероприятие зародилось в США в 2009 году, а в 2016 году праздник стал всемирным.

День краудфандинга

Краудфандинг (от английского сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») — это добровольные пожертвования людей, как правило, через Интернет, в адрес тех, кому нужна материальная поддержка.

Появился новый праздник в России в 2015 году. Дата выбрана не случайно: 7 июня 2012 года официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов.

140 лет назад (1883) в Москве был освящён храм Христа Спасителя.

Идея его строительства возникла сразу по окончании Отечественной войны 1812 года. В конкурсе, объявленном императором Александром I в 1814 году, приняли участие лучшие архитекторы, победителем был признан Александр Витберг.

Осенью 1817 года на Воробьевых горах состоялась торжественная закладка храма. Однако при строительстве возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы, и все работы были прекращены.

Окончательный проект храма, представленный архитектором Константином Тоном, был утверждён в 1832 году императором Николаем I. Новое место для него на берегу реки Москвы, на Волхонке, выбрал сам император. Закладка сооружения состоялась в 1839 году.

В создании храма принимали участие лучшие архитекторы, строители, художники того времени: Суриков, Верещагин, Маковский, Васнецов, Бруни, Кошелев, Крамской, Семирадский и другие. Фасадные скульптуры выполнены мастерами Клодтом, Рамазановым, Логановским. Строительство храма продолжалось более 40 лет.

Седьмого июня 1883 года состоялось торжественное освящение храма, совпавшее с днём коронации императора Александра III. Специально ко дню освящения храма Христа Спасителя композитор Пётр Ильич Чайковский написал увертюру «1812 год», которую исполнил храмовый хор.

С этого времени в храме начались регулярные богослужения, а также здесь отмечались всенародные православные праздники и юбилеи. При храме была создана библиотека, проводились экскурсии, собирались пожертвования, которые шли бедным и больным.

Храм Христа Спасителя — памятник воинской славы — был взорван 5 декабря 1931 года. На его месте планировалось построить Дворец Советов, но планам помешала Великая Отечественная война. В 1960 году на его месте был построен открытый плавательный бассейн «Москва».