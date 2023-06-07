20 лет назад была открыта воссозданная Янтарная комната

Воссозданная трудами отечественных реставраторов Янтарная комната отметила свое двадцатилетие. Как и во времена Елизаветы Петровны, от панелей из "солнечного камня" исходит сияние и можно ощутить неповторимую, живую энергетику янтаря, поражающего разнообразием оттенков, фактурой и изысканной резьбой.

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Откроем маленькую тайну: под фрагменты из прозрачного янтаря подложена золотая фольга, которая усиливает сказочное свечение. Этот и другие секреты "восьмого чуда света" (так называют комнату) корреспонденты "РГ" узнали в фонде янтаря ГМЗ "Царское Село" и Царскосельской янтарной мастерской. В оба эти подразделения экскурсантов водят крайне редко, но для журналистов сделали исключение.

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Два "Осязания и обоняния"

В дни юбилея в Янтарной комнате можно было увидеть оригинал флорентийской мозаики "Осязание и обоняние", хранящийся в фонде. И сравнить подлинник с одноименной мозаикой, но восстановленной трудами реставраторов. Одновременно два шедевра выставлялись лишь однажды, сразу после официального открытия Янтарной комнаты.

Отличий практически нет. Только немного в цвете неба и облаков. Как пояснила Лариса Бардовская, хранитель живописи ГМЗ "Царское Село", это связано с тем, что используемый в оригинале и копии оникс разделяет время добычи и месторождения.

"Осязание и обоняние" - единственная из четырех утраченных во время Великой Отечественной войны мозаик Янтарной комнаты, которую обнаружили и вернули в Екатерининский дворец в 2000 году. Вот только к тому времени реставраторами была уже воссоздана копия.

Флорентийские мозаики "Слух", "Зрение", "Вкус", "Осязание и обоняние" являлись подарком императрице Елизавете Петровне от императрицы Марии Терезии. Они были выполнены в 1751 году камнерезом Луи Сириесом. В войну исчезли все четыре. На их восстановление потребовалось несколько лет и множество самоцветов, в том числе уральская яшма, забайкальский лазурит, алтайский порфир.

Подлинное "Осязание и обоняние" появилось на черном рынке в Бремене в 1997 году. Но понадобилось три года согласований, чтобы вернуть украденный в войну шедевр обратно в Россию.

Янтарь портила олифа

На восстановление кабинета потребовались почти четверть века кропотливой работы и 6 тонн янтаря. Цифра только кажется большой, "полезный выход" из самородков янтаря не превышает 15 процентов. Но нужен был не только янтарь, а изображения кабинета, описания его и технологий обработки янтаря. Помогли в том числе и фотография кабинета, выставленного на обозрение во время войны немцами в замке Кенигсберга, и выпавшие фрагменты панелей, собранные хранителями Екатерининского дворца еще до войны. Еще к началу 1940-х комната находилась в плохом состоянии и нуждалась в реставрации, что было связано и с тем, что за янтарем неправильно ухаживали столетиями. Красили его натуральной олифой. Она давала блеск, но затем изделие темнело.

В Екатерининский дворец с давних времен привозили различные янтарные вещи из других императорских резиденций. Так что в экспозиции есть и дипломатические дары XVII века, и более позднего времени. Янтарные шкатулки, ларцы и другие предметы.

Царскосельская янтарная мастерская по-прежнему занимается реставрацией предметов. Борис Игдалов, ее директор, рассказал, что как раз к 20-летию воссоздания комнаты была проведена работа по расчистке и укреплению панелей. Был восстановлен защитный слой. Янтарь покрывают воском, растворенным в специальных составах и превращенным в кашицу. Ее втирают в поверхность, затем протирают шерстяной тряпочкой. Была разработана целая технология окрашивания в Технологическом институте.

"Это был серьезный документ сугубо для служебного пользования", - подчеркнул Игдалов.

Блиц

Какой янтарь всегда в моде

Отвечает Борис Игдалов, реставратор, директор Царскосельской янтарной мастерской

В продаже украшений из янтаря - очень много. Как непрофессионалу определить, настоящий ли он?

Борис Игдалов: Нагреть на спичке или спиртовке иголку, в незаметном месте украшения ткнуть и понюхать изделие. Если запах смолы - натуральный, если пластмассы - подделка. Сложнее всего определить "прессованный янтарь". Раньше его делали по очень хорошим рецептурам, и он не всегда отличим по запаху. Дешевая "прессовка" не будет пахнуть смолой.

Именно натуральный янтарь - лучше? По-моему, и пластиковый хорошо смотрится.

Борис Игдалов: Натуральный - всегда лучше. Мы же не индейцы, чтобы вешать на себя огромные ожерелья из кокоса. Сравню с искусственным рубином, популярным в советское время. Работницы торговли любили массивные украшения с ним. Но какое отношение он имел к рубину натуральному? Так же и с янтарем. Хочется ведь чего-то настоящего, тепла душевного, которое дает янтарь. Пусть кулон будет маленьким, бусы мелкими, но настоящими. Это еще и дает правильность жизненных установок: нужно настоящее, а не имитация.

Янтарь ныне в моде. Так было и раньше?

Борис Игдалов: Он всегда был в моде. Начиная с древних египтян. Наши бабушки и мамы тоже носили. И внучки, и правнучки будут носить.

Как ухаживать за янтарем?

Борис Игдалов: Янтарь не любит высокую температуру и мороз. Храните дома, в обычных условиях (желательно, чтобы влажность в квартире была хотя бы 50 процентов). Иногда можно протереть украшение любым воском. Можно использовать восковые аэрозоли для мебели.

Прямая речь

Ольга Таратынова, директор ГМЗ "Царское Село":

- Янтарная комната - наш бренд, наша сказка, легенда и наш триллер, так как поиски подлинного шедевра продолжаются до сих пор. Но это еще и зримое доказательство высочайшего мастерства и титанического труда российских реставраторов.

Между тем

"Янтарная комната" на вкус