Как строили храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя возродился в новое время и снова стал одним из символов Москвы и России, здесь проходят главные богослужения, а настоятелем является сам патриарх. Его можно назвать многострадальным – строился почти 70 лет при трёх императорах, а освящён при четвёртом. Потом взорвали и построили вновь лишь в последний год XX века. Но впервые храм освятили 140 лет назад – 7 июня 1883 года.

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По старому стилю это будет 26 мая. При указании даты по новому стилю в литературе и прессе можно встретить, что событие случилось 8 июня. Но для конца XIX века научная разница для Юлианского и Григорианского календарей составляет 12 дней, а значит это 7 июня. Поскольку церковь признает разницу строго в 13 дней, то можно увидеть и 8 июня, на религиозных сайтах, например. Ошибки ни в том, ни в другом случае нет.

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25 декабря 1812 года, на Рождество, император Александр I издал Высочайший манифест об изгнании неприятеля из России и о строительстве храма. В нем говорилось, что в ознаменование этого события и «сохранения вечной памяти», «вознамерились Мы в Первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Христа Спасителя».

По возвращении из Зарубежного похода приступили к реализации идеи. Причем неторопливого Александра подталкивал генерал Петр Кикин, предполагается, что и сама идея императору в 1812 году была подсказана им. Был объявлен конкурс на лучший проект, в котором приняли участие 38 архитекторов. Победил молодой и не очень известный обрусевший швед Александр Витберг.

У Александра было представление о храме как грандиозном и величественным памятнике и Витберг сумел попасть в это настроение, чем привел царя в полный восторг. Там предусматривались огромные колоннады, лестницы, усыпальница для воинов. Везде должны были стоять памятники монархам и военачальникам.

Местом для храма выбрали Воробьевы горы, как самую высокую точку Москвы. К тому же звук оттуда был хорошо слышен, а 48 колоколов, предусмотренных проектом, гарантировали, что он дойдет до самой глухой слободки. 12 октября 1817 года, в день пятилетия изгнания французов из столицы, храм был торжественно заложен.

Но Витберг был совсем неопытный архитектор и не учел особенности почвы на Воробьевых горах, поэтому пришлось бороться с постоянными оползнями и другими препятствиям. Кроме того, он оказался никудышным организатором, «во всю голову художником», а выделяемые из казны деньги растаскивали все кому не лень. Поэтому со смертью Александра I строительство останавливают, а Витберга, совершенно незаслуженно, обвиняют в воровстве и ссылают в Вятку (Киров).

Но это не означало, что правительство отказалось от идеи строительства храма. Вступивший на престол Николай I в 1831 году поручил строительство Константину Тону. Тон был немцем, но как отмечают современники, трудно было встретить более русского человека.

Он страстно, самозабвенно, любил русскую культуру. Рассказывают, что буквально пропадал в домонгольских храмах изучая их. Поэтому не удивительно, что Тон создает проект в древнерусском стиле или, как часто называют искусствоведы, русско-византийском. А сам храм венчает огромный золотой купол, который напоминает шлемы богатырей, что должно подчеркнуть и связь с военной победой над Наполеоном.

Закладка нового храма состоялась 10 сентября 1839 года – в день Бородинского сражения. Было изменено и место строительства – теперь его возводили на берегу Москвы-реки, на Волхонке и недалеко от кремля. Правда, грунт и тут был довольно сложный, постоянно подтапливало, рушился фундамент, но Тон и его сподвижники были опытными людьми и справлялись.

Храм возводился более сорока лет. В 1846 году закончили купол, а вот само здание целиком завершили и убрали строительные леса лишь в 1860 году, уже в правление императора Александра II. Обывателю стали видны и понятны очертания собора. В 1881 году была благоустроена прилегающая территория, установили фонари. К этому времени закончили и роспись. Еще два года ушло на доделку мелочей. Таким образом, храм, который строился не только на деньги казны, но и многочисленные пожертвования, даже копейки в отдаленных церквушках люди приносили, был завершен.

Освящение храма Христа Спасителя приурочили к празднику Вознесения Господня и коронации нового императора Александра III. Накануне, 6 июня (25 мая по старому стилю), произошла малая вечеря. В Успенский собор кремля были доставлены мощи из церкви Двенадцати Апостолов и установлены на специальном алтаре. Утром 7 июня (26 мая) епископ Можайский Мисаил вместе с духовенством, под перезвон колоколов, совершил водоосвящение.

После чего под благовест колоколов началось освящение здания храма. По окончании начался Крестный ход к Успенскому собору кремля, куда вошли через Троицкие ворота.

На Соборной площади его ждали священнослужители, которые вынесли все хоругви древних кремлевских соборов и монастырей. Забрав мощи Крестный ход двинулся в обратную сторону по другому маршруту – через Боровицкие ворота. Теперь его возглавляли кремлевские хоругви и хоругви храма Христа Спасителя. Их, а также чудотворные иконы и другие священные предметы, несли 800 священнослужителей.

Император с семьей к тому моменту подъехал к храму Христа Спасителя из Большого Кремлевского дворца. По всему маршруту Крестного хода и движения императора были выстроены войска – всего 45 рот из 45 полков, 14 эскадронов кавалерии, расставлены 14 военных хоров.

Как только император подъехал к храму был исполнен гимн «Боже царя храни», а следом увертюра Петра Чайковского «1812 год», которую он написал специально к этому торжеству.

Началось освящение престола храма Христа Спасителя. И снова Крестный ход вокруг собора. После него и освящения алтаря, все кто находились внутри, включая императора и его семью, опустились на колени. В этот момент снова зазвонили колокола, начался пушечный салют, хоры трижды пропели «Многая лета». Завершилось все торжественной литургией, особо почетное место во время нее было отведено дожившим ветеранам Отечественной войны 1812 года.

Но простоял храм относительно недолго, гораздо меньше, чем строился, уже в 1931 году правительство большевиков решило уничтожить с таким трудом создававшийся собор. Хотели возвести Дворец Советов, а в результате получился лишь бассейн на месте котлована.