Рыбак в одиночку поймал гигантского сома

Рыбак на реке По в Италии в одиночку выловил гигантского сома, который может побить мировой рекорд по длине. Об этом сообщает Miami Herald.

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Алессандро Бьянкарди отправился на рыбалку на небольшой лодке. Он несколько раз забросил удочку в мутную воду, прежде чем ему попалось на крючок что-то крупное.

«Рыба несколько секунд стояла неподвижно, а затем начала ожесточенную борьбу», — рассказал мужчина.

Бьянкарди чувствовал силу рыбы, но увидел ее только через 40 минут. Его уловом оказался огромный сом длиной 2,85 метра.

«Когда он впервые всплыл, я понял, что поймал монстра. Адреналин начал бить ключом, и я очень боялся, что он сорвется», — рассказал он.

Итальянец утверждает, что был один на один с самым большим сомом, которого когда-либо видел. Мужчина попытался схватить рыбу руками, но она оказалась слишком сильной. Тогда он отбуксировал сома на мелководье, сошел на берег и только тогда сумел вытянуть улов из воды.

«Я позвонил своему другу Марко, чтобы он подошел и предупредил парней… Я был уверен, что это особенная рыба», — сказал Бьянкарди.

Длина выловленного им экземпляра на четыре сантиметра превысила текущий мировой рекорд. Предыдущее достижение было установлено на этой же реке двумя немецкими рыбаками. В апреле они поймали сома длиной 281 сантиметр.

Вес пойманной Бьянкарди рыбы неизвестен, поскольку мужчина отпустил сома, прежде чем его удалось взвесить.

«Мне было очень интересно узнать вес, но я боялся слишком напугать этот редкий экземпляр, поэтому решил отпустить его. Надеюсь, он сможет подарить другому рыбаку такую же радость», — сказал итальянец.