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У крокодилов впервые нашли способность к бесполому размножению

Ученые впервые нашли доказательства того, что самки крокодилов способы откладывать яйца без участия самцов. Эволюционные корни этой репродуктивной стратегии, известной как партеногенез, уходят в эпоху динозавров.

У крокодилов нашли способность к бесполому размножению
© Мир 24

Исследователи описали случай, когда одинокая самка американского крокодила (Crocodylus acutus), живущая в неволе в течение 16 лет, отложила яйца. В одном из них содержался плод женского пола. Детеныши так и не вылупились из яиц, но сам факт такого события привлек большое внимание научного сообщества.

Генетический анализ подтвердил, что самка произвела яйцеклетки без какого-либо участия самца. У нее и у мертворожденного плода оказались практически идентичные генотипы.

Способность к бесполому размножению раньше обнаружили у птиц, которые, как и крокодилы, относятся к кладе архозавров. Ученые предположили, что партеногенез также мог встречаться у их вымерших древних родственников – динозавров.

При партеногенезе самки объединяют две собственных клетки, чтобы получить жизнеспособный эмбрион. Случаи партеногенеза зарегистрированы более чем у 80 видов позвоночных, включая ящериц, змей, акул и скатов. До последнего времени считалось, что крокодилы не способны на бесполое размножение. Но теперь ученые не исключают, что самки могут прибегать к нему для получения жизнеспособного потомства, сообщает Biology Letters.

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