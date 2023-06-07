У крокодилов нашли способность к бесполому размножению

Ученые впервые нашли доказательства того, что самки крокодилов способы откладывать яйца без участия самцов. Эволюционные корни этой репродуктивной стратегии, известной как партеногенез, уходят в эпоху динозавров.

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Исследователи описали случай, когда одинокая самка американского крокодила (Crocodylus acutus), живущая в неволе в течение 16 лет, отложила яйца. В одном из них содержался плод женского пола. Детеныши так и не вылупились из яиц, но сам факт такого события привлек большое внимание научного сообщества.

Генетический анализ подтвердил, что самка произвела яйцеклетки без какого-либо участия самца. У нее и у мертворожденного плода оказались практически идентичные генотипы.

Способность к бесполому размножению раньше обнаружили у птиц, которые, как и крокодилы, относятся к кладе архозавров. Ученые предположили, что партеногенез также мог встречаться у их вымерших древних родственников – динозавров.