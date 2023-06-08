5 натуральных ароматов, которые не переносят комары

Казалось бы, что может омрачить летний отдых? Но порой насекомые и комары, в частности, по-настоящему мешают расслабиться – не только на природе, но и дома.

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Москитные сетки и средства в розетках не всегда спасают, но есть и другие методы, которые позволят избавиться от назойливых насекомых. Например, натуральные ароматы –некоторые из них комары совершенно не переносят.

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Наполнив дом этими запахами, вы сможете забыть о комарах – по крайней мере, в этом сезоне. Подробнее об ароматах-спасителях – в материале "Рамблера".

Хвоя

Опытные любители походов неслучайно жгут на природе еловые ветки и шишки. Запах хвои моментально отпугивает комаров. Чтобы использовать этот лайфхак дома, проще всего приобрести эфирные масла кипариса, можжевельника, ели или других хвойных деревьев. Масло можно добавить в аромалампу или в воду во время мытья полов. А еще можно разбавить маслом любимый крем и намазать им кожу.

Сильный запах цветов

Комары и мошки не выносят сильный запах цветов. Выбирайте наиболее пахучие растения и будьте уверены – насекомые вас не потревожат. Так, можно отдать предпочтение хризантемам, герани или лаванде.

Цитрусовые

Самые душистые лимоны и апельсины – настоящее противоядие от комаров. Неслучайно еще наши бабушки пользовались этим лайфхаком. Всего лишь нужно разрезать пополам лимон (или другой фрукт) и вставить в половинки пряность гвоздики. Помещение не только наполнится приятным пряно-цитрусовым ароматом, но и окажется совершенно непривлекательным для комаров.

Мелисса и мята

В случае с мелиссой и мятой велосипед изобретать не придется. Просто обзаведитесь фито-подушкой с соответствующим наполнителем. Такая подушка обеспечит здоровый сон, поможет расслабиться и успокоиться. О комарах переживать также не придется – мелисса и мята их отпугивают.

Ромашка