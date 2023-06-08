Объясняем мемы на примерах «Брата», «Бригады» и «Гарри Поттера»

В мемах в соцсетях все чаще стали появляться слова, которыми девушки описывают парней: масик, тюбик, штрих и чечик. Многие не понимают, кто это такие и чем отличаются. Редакция «ФедералПресс» объясняет на примере главных героев известных фильмов.

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Кто такие масик и тюбик и чем они отличаются от штриха и чечика

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Давайте начнем с терминологии. Мемы не так давно появились, поэтому устояться толком не успели. Пока расшифровка такая.

Масик – это психологически зрелый мужчина. Он спокойный, уравновешенный, заботливый. У него точно есть работа, за ним как за каменной стеной. У масика нет склонности к абьюзу.

Тюбик – полная его противоположность. Обычно так называют бывших ухажеров, которых стыдно вспоминать. Обычно они маленькие, хрупкие, ранимые и истеричные. Как правило, не имеют нормальной работы и желания радовать свою девушку.

Штрих – это шустрый парень, ведет себя вызывающе. Скорее всего, застрял в 90-х, может «что-то порешать», участвует в криминальных делах.

Чечик – нейтральное определение для мужчины. Просто сокращение слова «человек».

Кто из героев мемов есть в популярных фильмах

Проще всего понять, кто есть кто, если провести ассоциацию с героями фильмов. Редакция «ФедералПресс» выбрала несколько самых популярных – какой-то из них точно видел каждый.

«Брат» и «Брат 2»

Здесь, бесспорно, масиком можно назначить Данилу. Он спокоен, о девушках заботится, уважает их и ищет настоящую любовь. Слов на ветер не бросает.

Классического тюбика в фильмах найти сложно: персонажи очень неоднозначные. На эту роль подходит брат главного героя – легкомысленный и эмоциональный, предает брата и несколько раз ставит под угрозу его жизнь. В конце первого фильма Татарин плачет и трясется, боится, что Данила его убьет, а после – уезжает к матери и устраивается в милицию. Также тюбиком можно назвать мужа Светланы из первой части: абьюзер, за душой ничего нет, зато в наличии показное поведение и страх.

Штрих в этом фильме – бандит Круглый. Помните, он еще поговорками говорил?

Чечиком можно назвать Немца. Он дает Даниле советы и в целом является его проводником. Кажется, что это единственный положительный герой, хоть и эпизодический.

«Бригада»

Как главному герою Белому мы отдадим звание масика. Он – лидер, преданный друг и хороший семьянин.

Тюбиком тут выступает Пчела. Он алчный, падкий на деньги и готов на многое ради них. У друзей даже были сомнения в его верности.

Штрих тут Космос: имеет связи с разными бандами, решает вопросы со «старшаками» из банд. Он везде носит с собой пистолет, убивает людей и лишается остатков милосердия.

А вот Фил – это чечик. Спокойный, преданный и рассудительный.

«Гарри Поттер»

Персонажи в этой вселенной проще, и расставить всех по местам не составляет труда. Чечик – это Гарри: в него влюбляются девушки, он спокойный, верный, с ним точно можно не волноваться.

Его полная противоположность – Рон. Так что рыжего парнишку мы «назначаем» тюбиком. Всего боится, часто становится героем шуток в школе.

Штрих – это Малфой. Благодаря родителям с детства участвует в грязных делишках и с первого курса ведет себя так, как будто может «решить вопросики».