Исторические кораблекрушения обнаружили исследователи в Средиземном море

Во время подводной археологической экспедиции в Средиземном море ученые обнаружили три исторических кораблекрушения. Археологи сделали снимки в высоком разрешении римских затонувших кораблей, которые были изначально найдены океанографом Робертом Баллардом и археологом Анной Маргерит Макканн в 1980-2000-х годах. Свои выводы исследователи озвучили на пресс-конференции ЮНЕСКО в Париже.

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Специалисты из Алжира, Хорватии, Египта, Франции, Италии, Марокко, Испании и Туниса – всего 20 человек, 14 дней путешествовали на французском исследовательском судне «Альфред Мерлин». С помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов они исследовали берег Скерки в Тунисе и Сицилийский канал в Италии.С помощью подводного картографического оборудования и гидролокатора команда составила каталог кораблекрушений с древних времен до конца XX века. Изображения и видеозаписи были сделаны на глубинах, которые не доступны для погружения людей. Один из аппаратов смог погрузиться на 700-900 метров.

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Скерки-Бэнк в Сицилийском проливе – один из самых опасных морских районов, при этом вдоль него расположен довольно оживленный маршрут в Средиземном море. Но мелководье здесь отличается скалистым морским дном.

Более трех тысяч лет у берегов Скерки тонули торговые суда, немало происходило здесь и кораблекрушений, в том числе и во время Второй мировой войны. Исследователи интересуются этим маршрутом, поскольку он служил точкой соприкосновения различных культур, пересекающих Средиземноморье.

Затонувшее судно обнаружили на глубине 411 метров, его запечатлели снимки гидролокатора. В самой опасной зоне Скерки-Бэнк у рифа Кита на дне континентального шельфа Туниса специалисты обнаружили три корабля, которые ранее исследователям были неизвестны. Два из них, предположительно, относятся к концу 19 – началу 20 века. По шлюпбалкам, которые могли использоваться для спуска спасательных шлюпок и обращены наружу, ученые сделали вывод, что экипаж мог покинуть судно. Второй корабль напоминает деревянную рыбацкую лодку.

Третье – торговое судно времен между первым веком до нашей эры и вторым веком до нашей эры, предполагают исследователи. С помощью подводного аппарата они заметили артефакты, которые напоминают амфоры или высокие кувшины с двумя ручками и узким горлышком, которые греки и римляне могли использовать для хранения вина.